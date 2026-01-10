歐陽娣娣遭評審批唱的差！下秒「瞬間垮臉」表情全被拍

娛樂中心／楊佩怡報導

女星歐陽娣娣是資深藝人歐陽龍與傅娟小女兒，她跟隨2名姐姐妮妮、娜娜腳步踏入演藝圈，而且同樣目標明確「進軍中國」；當初參加女團選秀節目時，就曾披著五星旗高喊「我來自中國」。近日她登上音樂節目《有歌第二季》，卻沒想到在演唱結束後，遭到評審老師直接批評「唱的很差、特別災難」，現場氣氛瞬間無聲，而歐陽娣娣也被鏡頭拍到滿臉尷尬、不知所措的樣子。





評審直接點評歐陽娣娣「唱的很差、特別災難」，現場頓時氣氛凝重。（圖／翻攝自微博）

歐陽娣娣近日登上中國音樂節目《有歌第二季》，然而她的唱功卻引來評審質疑。在最新一集中，歐陽娣娣和劉宇寧的合作《畫像》的舞台，然而在演出結束後，有評審直接點名他只投出一票，且是投給劉宇寧，接著該名評審直言「這是一個特別好看的舞台，但是歐陽娣娣妳唱的很差，妳是這個歌的女主角，妳跟這個歌沒有關係，妳唱的每一句都不可信，這是一個特別災難的演出」。

歐陽娣娣瞬間噗嗤一笑，尷尬反應全被拍。（圖／翻攝自微博）

評審的話讓現場氣氛瞬間凝重，鏡頭也拍到歐陽娣娣的反應，畫面中只見她先是噗嗤一笑，接著尷尬垮臉；一旁的劉宇寧則趕緊跳出來緩解氣氛說「倒也不至於，哥」。相關畫面在微博上瘋傳，不少網友認為評審老師說的很中肯，「聽不得批評，永遠不會進步」、「差就是差，不然誰都可以唱歌」、「唱的不好還不給說了」、「女的確實唱的不怎麼樣」、「歐陽家是想要把一家人都躋身娛樂圈啊，但是實話實說放到這些專業歌手裡唱的確實不怎樣」。不過也有網友力挺歐陽娣娣「娣娣也很剛啊！挺好的，內心強大的姑娘」、「年輕人需要鼓勵，為何這麼沒有情面的表達你沒投」。

