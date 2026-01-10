歐陽娣娣遭評審毒舌「唱得太災難」氣氛尷尬 劉宇寧出手護航了

娛樂中心／蔡佩伶報導

歐陽娣娣是資深男星歐陽龍跟傅娟的小女兒，近年也跟隨父母腳步踏入演藝圈活動。近日，掀起討論的是，歐陽娣娣合體中國男神劉宇寧在音樂節目裡合唱，不料卻遭評審砲轟「唱得太災難」，對此，劉宇寧也跳出來拯救後輩。

歐陽娣娣頂著星二代光環，一舉一動都備受關注，只見她初登場《有歌第二季》便與劉宇寧合唱，不過表現卻不盡人意，評審針對歐陽娣娣的演出給了毒舌評價，評審解釋這是特別好看的舞台，不過歐陽娣娣「妳唱得很差」，犀利形容這場演出「特別災難」。

評審的話語瞬間讓氣氛有些尷尬，一旁的劉宇寧也跳出來緩頰「倒也不至於」，雖然面對評審嚴厲批評，不過歐陽娣娣仍希望從第一個舞台到最後一個舞台，能讓評審看見她的進步，表示會持續努力加油，而劉宇寧當下的反應則被網友稱讚「好溫柔」、「老大真的好溫暖」。

歐陽娣娣（左）被評審嚴厲批評。（圖／翻攝自微博）

