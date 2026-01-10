歐陽娣娣遭評審狠批「唱很差」 劉宇寧高EQ救場全網讚

〔記者李紹綾／台北報導〕中國男星劉宇寧近年戲歌雙棲，憑古裝劇《折腰》人氣再翻一波，近期則把戰場拉回音樂舞台。他在綜藝節目《有歌》第二季中，首次與歐陽娣娣同台合唱，沒想到卻意外上演一場「護搭檔名場面」。

節目中，歐陽娣娣的表現遭評審重砲抨擊，直言她「唱得很差」，甚至不留情面表示整段演出「特別災難」，現場氣氛瞬間降到冰點，歐陽娣娣臉上也難掩尷尬。

就在場面快要失控時，一旁的劉宇寧看不下去，立刻出聲緩頰：「倒也不至於，哥！」短短一句話，既沒有正面衝撞評審，也替搭檔擋下過於尖銳的批評，成功替舞台降溫。

這段反應播出後立刻引發討論，不少網友大讚劉宇寧情商在線，「護人護得很有分寸」、「這句話太體面了」，認為他在尊重專業評審的同時，也顧及了合作夥伴的感受，被封為「高EQ救場代表」。

