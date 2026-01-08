歐陽娣娣「台灣音全消失」脫口濃厚中國腔 網酸：比姊姊們標準

娛樂中心／巫旻璇報導

頂著星二代光環的歐陽娣娣，是演員傅娟與歐陽龍的小女兒，近年跟隨姊姊歐陽妮妮、歐陽娜娜的腳步踏入演藝圈發展。她在2024年前往泰國參加選秀節目《創造營亞洲》，最終以第8名成績成功成團出道，之後陸續登上多個中國綜藝節目，接連獲得演出與代言機會，能見度迅速攀升。近日她登上音樂節目《有歌第二季》，面對導師直接點出家庭背景與姊姊影響，她表現出超齡的沉穩應對；不過一開口便流露出的明顯中國口音，也意外在 Threads 上引發網友熱議。

廣告 廣告





比姊姊們強…歐陽娣娣「台灣音全消失」脫口濃厚中國腔 網酸爆：赴中藝人最標準

歐陽娣娣近日登上音樂節目《有歌第二季》，當導師直言提及她的家庭背景與姊姊影響時，她展現出與年齡不相符的穩定台風。（圖／翻攝微博）









歐陽娣娣近日登上音樂節目《有歌第二季》，當導師直言提及她的家庭背景與姊姊影響時，她展現出與年齡不相符的穩定台風，以成熟且得體的回應化解提問，談及外界時常貼上的「星二代」標籤，她坦言並不覺得有壓力，「我覺得我姊姊是歐陽娜娜，是一件很值得驕傲的事情。」她進一步分享自己的想法，認為演藝圈本就應該百花齊放，每個人都能在各自的位置發光發熱，姊妹之間也不需要被放在同一個標準下相互比較。

對於「如何走出姊姊光環」的討論，歐陽娣娣也給出自己的答案。她認為，與其急著切割或否認，不如專注在自身努力與累積實力，只要作品站得住腳，自然能讓大家記住她本人的樣子。她強調，不會刻意避談姊姊的名氣，因為最終能說服觀眾的，仍是舞台上的表現。

比姊姊們強…歐陽娣娣「台灣音全消失」脫口濃厚中國腔 網酸爆：赴中藝人最標準

歐陽娣娣（左圖）坦言並不覺得有壓力，「我覺得我姊姊是歐陽娜娜（右圖），是一件很值得驕傲的事情。」（圖／翻攝微博）









她更感性表示，即使大家知道她和娜娜是姊妹也無妨，重點在於能否一起為觀眾帶來更好的音樂與作品。這番言論讓台上導師私下交流、頻頻點頭，直誇她心態成熟、情商出眾。相關片段曝光後，也在網路上引發熱議，不少網友留言稱讚她回應得體、有格局，直呼好感度大幅提升。

不過，影片中歐陽娣娣一開口便帶出相當明顯的中國口音，也意外在 Threads 上掀起另一波討論。部分台灣網友對此感到驚訝，留言表示難以想像她能在短時間內幾乎聽不出原本的台灣腔，甚至有人形容她的口音相當「標準」，比姊姊們更貼近北京腔調，「她超強，是怎麼練到完全沒有台灣口音的？我認真欸！她大概是台灣人裡面，中國腔最標準的一位」、「她真的變成中國人了，完全沒有台灣口音，超酷」、「怎麼做到台灣出生北京口音的」、「口音很中國，真的歡迎移民」、「口音很棒，堂堂正正的中國人」、「比姊姊們標準」。









原文出處：比姊姊們強…歐陽娣娣「台灣音全消失」脫口濃厚中國腔 網酸爆：赴中藝人最標準

更多民視新聞報導

怕懲處？昔9藝人轉發圍台軍演「今年0人跟進」！歐陽娜娜突官宣1事

歐陽妮妮回台辦大事！歐陽娜娜「軍演沒轉發」改傳這畫面…遭網酸

街頭毛帽男「揹博美狗」本尊竟是黃立行！消失16年反差近況流出

