歐陽娣娣「當工人」踏上廈金大橋！期待從這去家鄉 網酸家鄉不是在中國？

歐陽娣娣到廈門參與「廈金大橋」建設工程，稱離「家鄉很近」。（翻攝自抖音、歐陽娣娣微博）

前國民黨發言人歐陽龍和傅娟的3個女兒皆在中國發展演藝事業，21歲小女兒歐陽娣娣上個月「搶先姊姊歐陽娜娜」，轉發中國國慶的慶祝貼文，近日又穿上工人服裝，到福建廈門當起「廈金大橋建設者」，還受訪說從這裡可以「看到家鄉」，期待有一天可以從這裡直接過去。然而台灣網友則不以為然，不僅好奇金門有同意要蓋橋嗎？更反酸歐陽娣娣的家鄉不是在中國嗎。

歐陽娣娣幫蓋廈金大橋 稱看到「家鄉」特別近

中國當地媒體《廈門日報》日前發布一段影片，標題寫道「歐陽娣娣變身廈金大橋（廈門段）建設者」，歐陽娣娣穿戴著「中國交建」的全套工作人員服裝、頭戴安全帽在鏡頭前受訪表示，她覺得廈門的東西很好吃，「因為離我家鄉特別近」，當天來了看到金門在海的另一頭「就覺得很親切」。

歐陽娣娣到廈門體驗廈金大橋工人生活。（翻攝自歐陽娣娣微博）

歐陽娣娣也拿起油漆刷參與工程、體驗工人生活，「為廈金大橋這麼大的建設出一點點小小的力量」。此外她還指著金門的方向說，「這裡站可以看到家鄉在那個地方，特別特別近，期待有一天可以直接從這裡過去。」

廈金大橋為中華人民共和國規劃建設，連結廈門與金門的橋梁，儘管目前廈門段已經動工，力拚在明年底前通車，但金門段至今仍停在規劃階段，尚未有任何正式確定的計畫。

歐陽娣娣說到廈門很親切，因為離「家鄉」很近。（翻攝自抖音）

中網友讚漂亮 台網友反譏家鄉在中國

對於歐陽娣娣「字正腔圓」發言，有些中國網友讚「口音正確」「挺漂亮的，三姐妹都好看」，還有人問：「你家鄉哪裡」，另名來自北京的網友回道：「她祖籍江西省的，在台灣省出生長大」。

台灣網友則不留情，紛紛留言狠酸：「留在對面就好，這裡不是妳的家鄉」「金門有同意要連接嗎？還是橋就一直走過來」「把她們取消國籍啦」「可以直接跳下去游泳來家鄉」「廈西廈金」「家鄉不是在中國嗎」。

