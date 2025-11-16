歐陽娣娣「當工人」踏上廈金大橋！期待從這去家鄉 網酸家鄉不是在中國？
前國民黨發言人歐陽龍和傅娟的3個女兒皆在中國發展演藝事業，21歲小女兒歐陽娣娣上個月「搶先姊姊歐陽娜娜」，轉發中國國慶的慶祝貼文，近日又穿上工人服裝，到福建廈門當起「廈金大橋建設者」，還受訪說從這裡可以「看到家鄉」，期待有一天可以從這裡直接過去。然而台灣網友則不以為然，不僅好奇金門有同意要蓋橋嗎？更反酸歐陽娣娣的家鄉不是在中國嗎。
歐陽娣娣幫蓋廈金大橋 稱看到「家鄉」特別近
中國當地媒體《廈門日報》日前發布一段影片，標題寫道「歐陽娣娣變身廈金大橋（廈門段）建設者」，歐陽娣娣穿戴著「中國交建」的全套工作人員服裝、頭戴安全帽在鏡頭前受訪表示，她覺得廈門的東西很好吃，「因為離我家鄉特別近」，當天來了看到金門在海的另一頭「就覺得很親切」。
歐陽娣娣也拿起油漆刷參與工程、體驗工人生活，「為廈金大橋這麼大的建設出一點點小小的力量」。此外她還指著金門的方向說，「這裡站可以看到家鄉在那個地方，特別特別近，期待有一天可以直接從這裡過去。」
廈金大橋為中華人民共和國規劃建設，連結廈門與金門的橋梁，儘管目前廈門段已經動工，力拚在明年底前通車，但金門段至今仍停在規劃階段，尚未有任何正式確定的計畫。
中網友讚漂亮 台網友反譏家鄉在中國
對於歐陽娣娣「字正腔圓」發言，有些中國網友讚「口音正確」「挺漂亮的，三姐妹都好看」，還有人問：「你家鄉哪裡」，另名來自北京的網友回道：「她祖籍江西省的，在台灣省出生長大」。
台灣網友則不留情，紛紛留言狠酸：「留在對面就好，這裡不是妳的家鄉」「金門有同意要連接嗎？還是橋就一直走過來」「把她們取消國籍啦」「可以直接跳下去游泳來家鄉」「廈西廈金」「家鄉不是在中國嗎」。
更多鏡週刊報導
館長認了有私密片！神隱20小時出面喊「我是受害者」 難過抱著老婆哭「不和3員工對質」
嘲諷「16台人點5披薩」反遭炎上 義大利老闆道歉了！同團客曝：店家有同意
館長遭爆料人設崩壞 董念台嗆不是個咖：這個貨色全毀了
其他人也在看
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 8 小時前
MLB》最後一次踏上大聯盟球場激動落淚 卡諾澄清：這是致敬不是退休
多明尼加及波多黎各今天在紐約大都會的花旗球場舉辦一場史無前例的冬季明星賽，其中入選多明尼加代表隊的資深老將卡諾（Robinson Cano），預期會是最後一次以職業球員身分站上大聯盟球場，今天全隊身穿24號球衣向他致敬，而他也不禁在場上落淚，畫面相當感人，不過他受訪時強調，這並不代表自己即將退休。卡諾的17年大聯盟生涯，曾為紐約洋基、西雅圖水手、大都會、聖地牙哥教士及亞特蘭大勇士效力，累積2639支安打、335轟、1306分打點及51次盜壘的成績單，曾拿下4座銀棒獎及2次金手套，原本相當有機會可以在退役後入選名人堂，只可惜他在大聯盟時期曾二度被驗出禁藥，令外界對他的成績打上一個問號。TREMENDO HOMENAJE A ROBINSON CANÓEn un juego entre estrellas de República Dominicana y Puerto Rico, que reunió más de 20 mil aficionados en el Citi Field de Nueva York, Robinson Canó fue figura central de麗台運動報 ・ 2 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 19 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 14 小時前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
LED股王無預警停工！近萬坪廠房遭法拍23億元
LED股王無預警停工！近萬坪廠房遭法拍23億元EBC東森新聞 ・ 1 天前
台灣總教練曾豪駒赴日交流賽情蒐「初體驗」！韓遭日4：11血洗苦吞10連敗
體育中心／季芸報導為了備戰明年登場的經典賽，日本與韓國兩隊國家隊15日在東京巨蛋進行交流賽，終場日本隊以地主之姿11：4血洗韓國奪勝，而台灣隊總教練「龍貓」曾豪駒也親自赴日場邊情蒐，他也在個人社群分享球場觀眾席視角畫面，並寫下「初體驗」的註解。FTV Sports ・ 4 小時前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 23 小時前