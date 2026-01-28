歐陽娣娣10歲通告費8萬 余祥銓崩潰喊不錄了：你們有給我嗎？

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

星二代話題再掀熱議！歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣，年紀輕輕就跟隨姊姊歐陽娜娜踏入演藝圈，成為鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料，歐陽龍夫妻曾帶著年僅10、11歲的娣娣一起上通告，且通告費竟是「三人各自計算」，連最小的娣娣都能單獨領到8萬元！

歐陽娣娣被爆出年僅 10 歲就曾以星二代身份登上節目，通告費高達 8 萬元。 (圖／＠_didiouyang__ IG)

此話一出，讓同樣出身星二代的余祥銓當場情緒炸裂，忍不住脫口而出：「我不想錄了！」更半開玩笑追問製作單位：「你們有給我8萬嗎？」引發全場大笑。

粘嫦鈺在節目《娛樂頭版頭》中透露，傅娟一直認為娣娣是家中三姊妹裡最有舞台魅力的一位，個性活潑、愛唱歌跳舞，未來發展備受期待。她回憶當年錄製節目時，娣娣甚至在現場表演側空翻，舞蹈功力驚為天人。

