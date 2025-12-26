歐陽悌最後一滴眼淚 石知田曝心痛真相「媽媽不是真的愛他」

石知田在《如果我不曾見過太陽》飾演歐陽悌，角色作惡多端，對江曉彤（李沐飾演）伸出狼爪，令觀眾看得咬牙切齒。他26日出席媒體茶敘，坦言歐陽悌的某些行徑，確實連他自己在詮釋時，心裡的坎難以跨越；而與母親（蔡燦得飾演）的關係，他認為以「恐怖情人」來形容，或許最為貼切。

石知田在《如果我不曾見過太陽》飾演歐陽悌（圖／百澤娛樂提供）

為了演出歐陽悌癲狂、目無法紀的狀態，石知田除了建立歌單，幫助進入情緒外，還參考許多心理學書籍，將巧思藏在微小舉動中，「有一幕我（角色）對李沐Wink（眨眼），那是因為想要在受害者心裡，留下一個紀念品。」歐陽悌的過激反應，則是參考家中患有癲癇的愛貓「旺旺」。

回想歐陽悌的種種惡行，石知田最看不下去的，莫過於對江曉彤的團體性暴力，他試著理解角色心境，認為之所以呼朋引伴，是為了讓所有人都成為共犯，自己掌握領導力。他也認為，歐陽悌應該真的愛過江曉彤，透過此舉動，角色才能自我說服「她已經什麼都不是了。」拍攝時，劇組保護的完善，導演也較著重於角色臉部的神情，而不是動態過程。

《如果我不曾見過太陽》歐陽悌壞事做盡（圖／Netflix提供）

對江曉彤的愛，某程度來自於歐陽悌的戀母情結，媽媽（蔡燦得飾演）與曉彤都有著純淨的形象：「那是對母親的投射，看見了母親的影子。」石知田透露，跟蔡燦得扮演母子很放心，對方是很專業的演員，還自爆小時候看《笑傲江湖》最喜歡的就是蔡燦得扮演的尼姑仪琳，「就覺得她很可愛，她是我小時候的菜。」

《如果我不曾見過太陽》最後劇情反轉，歐陽悌真正的死因，是被媽媽親手掐死，石知田說，被掐的時候忍不住哭了，「對歐陽悌來說很心痛，那是他認為最不可能的人，他心中可能有51%都是媽媽。」只是愛的極端，就像恐怖情人般拉扯。只是，媽媽真的有愛歐陽悌嗎？石知田跳出角色，回到觀眾角度，搖搖頭認為「媽媽不是真的愛兒子，她更愛自己。」

石知田暢聊《如果我不曾見過太陽》（圖／Netflix提供）

網上充斥著對歐陽悌的憤怒，石知田一開始也不太介意，認為戲就是戲，直到前陣子去便利商店結帳，拉下口罩人臉辨識付款時，內心突然閃過「我會不會被打？」才發覺這些聲音已潛移默化之中植入腦中。雖說十惡不赦，但石知田說，歐陽悌仍帶來了一些正面的觀念改變：「他做事比較直覺，我比較猶豫，演完以後，我覺得心裡有一塊被開啟，學會不要想這麼多，選最快樂的選擇就好，這是他帶給我的禮物。」

《如果我不曾見過太陽》石知田飾演歐陽悌（圖／Netflix提供）

石知田過往形象正派，總被外界貼上「台大學霸」的標籤，遇到歐陽悌後，他並不害怕會因此被定型，反倒是證明自己能在好學生和惡人之間來回橫跳，那自然也有機會遇見介於這段光譜中間的角色。如今終於能把乖寶寶標籤撕掉，石知田苦笑說，「不要因為我是台大就一定要會什麼，比別人輕鬆，我學新技能，也都是靠時間堆疊。我是演員，跟學霸沒有關係。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

Yahoo奇摩關心您：尊重身體自主權，如遇侵害或騷擾，勇於制止、勇敢說不。

※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢

※ 警政署 24 小時報案專線： 110

※ 社會安全網—網路通報專區

※ 各縣市政府性騷擾防治業務聯絡窗口

※ 法律扶助基金會諮詢專線：02-412-8518轉2再轉5