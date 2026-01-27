歐陽榕中毒身亡 剩35死囚生死簿一次看！最老73歲、他關37年最久

32歲最年輕死囚黃麟凱（當事人臉書）在2025年1月16日槍決，遺體隨即運出生死門，送往板殯。資料照。廖瑞祥攝



死囚歐陽榕2003年犯下震驚全國的高雄女建商分屍案，殺害分屍成10袋後棄屍，2011年遭判死定讞。橋頭地檢署27日證實歐陽榕於25日過世，表示死者罹患糖尿病未按時服藥，認定死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭。

台灣目前待執行死囚人數剩下35人，年紀最大的是被控教唆開槍殺2警的王信福，現年73歲；邱和順被控犯下9歲男童陸正綁票案及女保險員分屍案，從28歲被捕至今已關押37年。

關押最久：死囚邱和順

涉及陸正撕票案及分屍保險員兩案，由於打了多年官司，案件定讞雖然只有13年，但他已被關押37年。

年紀最大：73歲王信福

於1990年間教唆男子陳榮傑槍殺嘉義雙警，王信福被通緝10多年才落網，共犯陳榮傑已於1993年伏法。

唯一女死囚：林于如

為了詐領保險金，殺害媽媽、婆婆及丈夫3條人命的驚世媳婦。但是，憲法法庭針對死刑釋憲，點名林于如有心智缺陷，在相關機關修法前，不得執行死刑，林于如暫逃死。

廣告 廣告

台灣最近一次槍決是2025年1月16日，槍決絞殺前女友和前女友母親的黃麟凱，也是總統賴清德上任後首次執行。

死囚歐陽榕於2026年1月25日過世，台灣死囚從原本的36人剩35人。太報製表

更多太報報導

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

亞運一見鍾情、見面3次結婚 脫北者李昌壽、台灣妻陳鈴真比《愛的迫降》動人

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐