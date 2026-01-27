歐陽榕病逝！台灣死囚剩35人 「最老、關最久、唯一女死囚」名單揭密
2011年間，男子歐陽榕涉嫌殺害、並肢解知名建商女總經理盧金惠，遭判處死刑定讞，一直關押在高雄看守所，近日他因病戒護外出就醫，於本月25日器官衰竭不治。而歐陽榕是台灣目前僅剩的36位死囚之一，今年1月間，死囚黃麟凱槍決伏法，在此之前，共有37名死囚均聲請死刑釋憲，最終，憲法法庭宣判「合憲」，指出死刑僅適用於「最嚴重犯罪類型」，而最高檢察署也收到36名死囚聲請的非常上訴狀，陸續分案由檢察官審查中。
●台灣「最老死囚」王信福
據了解，目前35名死囚中（黃麟凱槍決伏法、歐陽榕病逝），台灣「最老死囚」王信福，被控於1990年8月10日，疑因在卡拉OK內與下勤務休息的員警黃鯤受、吳炳耀發生口角衝突，涉嫌教唆小弟陳榮傑，持槍朝之後正在吃宵夜的2名員警開槍，2員警送醫搶救後仍宣告不治。
事後小弟陳榮傑落網、判死刑，於1992年執行槍決完畢；王信福則潛逃中國，2006年因不堪病痛，持假護照入境台灣被捕，2011年7月27日，被判死刑定讞。目前王信福被關押在台南看守所，已高齡72歲的他，被稱為全台最老的死囚，至今仍未伏法。
●關押最久死囚邱和順
另外，備受民間團體關注的，還有被控於1987年11月、12月間，犯下學童陸正綁架撕票案的邱和順，最高法院於2011年7月28日判決死刑定讞，邱和順自落網後到死刑定讞，至今已被關押超過37年，堪稱被關最久的死刑犯。不過全案相關事證疑點不斷被提出，堪稱爭議最大，恐為冤獄機率最高的死刑案。
●「驚世媳婦」唯一女死囚林于如
37名死囚中，女性僅有1人，被稱為「驚世媳婦」的南投婦人林于如，因沉迷六合彩債台高築，為了詐領保險金，設計、買兇連續殺害婆婆、丈夫、母親的林于如。2013年6月13日，最高法院判處死刑定讞。為自1990年後唯一的女死囚。
●台灣37名死囚名單：
1.黃春棋 89.04.27：建商黃春樹勒贖撕票案，等死刑執行最久者
2.陳憶隆 89.04.27：建商黃春樹勒贖撕票案，等死刑執行最久者
3.張人堡 93.11.11：士林箱屍命案、強盜老婦姦殺案
4.張嘉瑤 93.12.23：強盜性侵殺害女子案
5.鄭武松 94.02.24：殺死前妻與其僱主
6.劉華崑 94.05.20：新化母子雙屍命案
7.連佐銘 94.06.10：殺害同學並向家屬索贖金案
8.蕭新財 94.12.29：臨檢時持霰彈槍射擊2警，釀1死1傷
9.楊書帆 95.05.30：割斷女友頸部動脈
10.呂文昇 95.08.10：強盜殺害台中老夫婦案
11.施智元 96.08.02：收錢當殺手槍擊2名男子
12.劉榮三 98.02.26：性侵檳榔西施,再殺人焚屍
13.王柏英 98.03.13：謀議搶銀行，在汐止殺警奪槍
14.王鴻偉 98.05.14：砍殺心儀女子百餘刀後棄屍
15.陳文魁 98.06.11：赴里長服務處濫射釀2死
16.沈鴻霖 98.06.25：性侵殺害彰化2女工，逃亡15年被逮,2共犯已槍斃
17.陳錫卿 98.07.23：佯找家教，姦殺赴約的中興大學女大生
18.廖敏貴 98.08.20：殺害女友的前公婆並強盜財產
19.唐霖億 98.08.27：強盜殺死小學同學母親案
20.沈岐武 99.09.16：為賭博爭執,槍殺2名友人
21.蕭仁俊 99.09.23：赴周德勝律師事務所強盜殺人
22.廖家麟 99.09.23：赴周德勝律師事務所強盜殺人
23.徐偉展 100.03.17：多次駕駛計程車性侵殺害女乘客，被稱「中山之狼」
24.歐陽榕 100.03.31：高雄女建商盧金惠勒贖撕票案，並將盧女分屍丟棄（器官衰竭不治）
25.郭俊偉 100.05.12：性侵殺害女子，再殺路過目睹農夫
26.王信福 100.07.27：犯下嘉義雙警槍擊命案。民國41年生，為最年長死刑犯
27.邱和順 100.07.28：陸正撕票案、分屍女保險員。77年間羈押至今逾35年，為羈押最久者
28.連國文 100.08.03：為賭債糾紛殺人，逃亡時再殺共犯及共犯女友
29.李德榮 100.11.10：擄人勒贖失敗後，點火將肉票活活燒死
30.林旺仁 100.11.24：基隆卡拉OK縱火案奪5命
31.蘇志效 101.08.01：強盜勒斃女老師案
32.游屹辰 101.08.01：強盜勒斃女老師案
33.林于如 102.06.13：唯一女死囚，為詐領保金殺害母親、婆婆、丈夫
34.邱合成 102.06.27：印刷店老闆鄭玉欽勒贖撕票案
35.彭建源 103.09.02：對結拜兄弟的家庭式KTV鐵皮屋縱火奪5命
36.沈文賓 109.03.31：擄走妻舅的潘姓女友、潘女呂姓友人後溺斃棄屍
37.黃麟凱：涉殺害女友及其母親，106年判處死刑定讞，114.1.16槍決伏法
●歐陽榕：高雄女建商分屍案
犯下2003年震驚社會的高雄女建商分屍案，並於2011年判死定讞的死刑犯歐陽榕，近日因身體不適戒護外醫，仍因病情惡化導致器官衰竭，於25日宣告不治。歐陽榕除揹負分屍重罪，生前更捲入殺害妻女詐領保險金疑雲，隨著其病逝，所有謎團與爭議皆畫下句點。
回顧這起重大刑案，歐陽榕早年曾任職知名造紙廠加工處副處長，1999年離職後轉戰股市失利，背負龐大債務。當時他向盧姓女建商承租店面經營咖啡館，雖生意失敗，盧女仍將其視為好友，多次借款數萬至10數萬元協助週轉。豈料歐陽榕因財務缺口難以填補，竟對這名長期資助他的恩人萌生殺機。
2003年4月21日，歐陽榕向盧女借款遭拒，憤而設局將其約至住處勒斃。為掩飾罪行，他在浴室內將盧女遺體肢解成10大袋，分批棄置於高雄地區的垃圾集中點及山區道路林區。案發隔日，他更冷血利用死者手機致電家屬，勒贖1200萬元，企圖誤導警員辦案方向。
警員經縝密蒐證鎖定歐陽榕並將其逮捕。落網初期，歐陽榕矢口否認犯案，直到死者「頭七」當日，警方動之以情勸說「只是想找回屍體」，才突破其心防。隨後雖坦承犯行並供出棄屍地點，無奈警方最終僅尋獲4袋屍塊，其餘6袋已被運往焚化爐銷毀，令家屬悲痛萬分。
此外，檢警在偵辦過程中發現驚人案外案。歐陽榕的石姓妻子與女兒，分別於西元1999年及2000年離奇身亡，歐陽榕因此領取超過600萬元的保險理賠。雖死者家屬強烈懷疑此為「加工自殺」或謀殺詐保，但因遺體早已火化安葬，缺乏直接證據，最終處以不起訴處分。
2011年，最高法院判處歐陽榕死刑定讞，將其收容於高雄看守所。在漫長的牢獄歲月中，他多次喊冤並透過司法途徑救濟，指控法官在無視「未殺人」實情下量刑，近年更成為死刑釋憲聲請人之一。根據《鏡報新聞網》，歐陽榕近日因身體不適戒護外醫，並於25日傳出他因器官衰竭病逝，一切罪責與未解之謎也就此塵封。
