歐陽榕關押高雄第二監獄15年 器官衰竭宣告不治

死囚歐陽榕，23年前，犯下震驚社會的高雄女建商分屍案，當時他殺害了長期金援他的盧姓女恩人，2011年被判死刑定讞後，質疑判決有瑕疵，聲請死刑釋憲，所以一直關押在高雄第二監獄等待執行；最近他因病戒護外醫，病況急轉直下，25日因為器官衰竭，宣告不治，在醫院病逝。

死囚歐陽榕，23年前，因為巨額債款，向建商盧姓女總經理借錢不成，設局殺害女恩人，又慘忍分屍，最後被判處死刑。（圖／資料畫面）

死囚歐陽榕，犯下震驚社會的高雄女建商分屍案，2011年死刑定讞後，關押在高雄第二監獄，長達15年，沒想到最近傳出，他身體不適，戒護外醫，25日因器官衰竭，宣告不治。法務部矯正署高雄第二監獄副典獄長張漢明表示，這個病況持續蠻久的，我只能說他年紀算有點大了，確實這個是有點慢性病的問題啦。

隨著歐陽榕的病逝，他所揹負的分屍死刑罪，以及詐保殺親的爭議，就此劃下句點。（圖／民視新聞）

據了解，歐陽榕本身有糖尿病病史，1月23日，曾在監內門診，評估狀況不好，有外醫需求，當天立刻送到國軍總醫院急診，轉加護病房後，24日病況急轉直下，隔天家屬簽下放棄急救，25日在醫院病逝。橋檢襄閱主任檢察官顏郁山表示，檢察官相驗後認定死因，為糖尿病、酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭死亡，家屬沒有意見。回顧死囚歐陽榕，23年前，因為巨額債款，向建商盧姓女總經理借錢不成，設局殺害女恩人，又慘忍分屍，最後被判處死刑，但判刑後，歐陽榕不服，多次喊冤，透過司法聲請死刑釋憲，沒想到還沒等到裁定，就因病離世。法務部矯正署高雄第二監獄副典獄長張漢明表示，獄中生活算正常啦，因為他也在這邊生活蠻長一段時間了，其實他到院以後，意識就開始不是很好了，最後階段也沒有跟我們說什麼。殺人分屍案更一度查出案外案，檢警查出，歐陽榕的妻女，接連死於非命，歐陽榕領走超過6百萬元的保險金，捲入殺害妻女詐領保險金的疑雲。但隨著歐陽榕的病逝，他所揹負的分屍死刑罪，以及詐保殺親的爭議，就此劃下句點。

