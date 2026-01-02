歐陽樂身世坎坷！從小失去母親、爸爸入獄 才生出40天就遭棄養

記者鄭尹翔／台北報導

創作歌手歐陽樂推出首支單曲《心愛的你甘知》，首度公開分享自己坎坷的人生經歷，從出生40天即被棄養、輾轉育幼院與原生家庭之間成長，到靠著音樂與毅力站上舞台，他坦言童年記憶幾乎都是苦澀，也因此更想用創作寫出心中嚮往的幸福模樣，這首歌更是獻給已離世的養母，成為他圓夢出發的重要起點。

歐陽樂邀甲子慧合作新歌。（圖／比佛利影音多媒體提供）

歐陽樂表示，因生母過世、父親入獄，他在出生不久後便由養母照顧，卻在成長過程中多次被迫離開家人，甚至一度被送往育幼院，15歲起便開始自力更生。面對錯綜複雜的家庭關係，他曾迷惘、自責，也曾質疑自己是否被世界遺棄，但最終選擇把傷痛轉化為創作能量，「我就是自己的家」，成為支撐他一路走來的重要信念。

新歌《心愛的你甘知》由歐陽樂親自包辦詞曲創作，並邀請台語歌后甲子慧對唱，輕快甜蜜的旋律，正好與他過往坎坷人生形成強烈對比。他透露，創作靈感常來自剪髮工作時的片刻靜心，透過想像中的幸福藍圖，寫下祝福他人、也療癒自己的歌曲。這首歌不只是情歌，更是他向人生低谷致敬的音樂作品。

談及與甲子慧的首次合作，歐陽樂感性表示，對方是自己學生時期便深受喜愛的歌手，能夠合唱別具意義。甲子慧也肯定歐陽樂的純樸與對音樂的熱愛，期盼這首男女對唱台語情歌，能成為歌迷朗朗上口的K歌，也讓他的創作之路持續前行。

從育幼院孩童到創作歌手，歐陽樂以《心愛的你甘知》為人生翻頁，用音樂回應命運的考驗。他表示，完成養母生前希望他站上舞台歌唱的心願，是這首歌最深層的意義，也象徵他揮別坎坷、勇敢出發的全新開始。

