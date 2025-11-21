歐陽震華自爆曾染蛇纏腰！痛到崩潰 飛美參加艾美獎竟差點痛到當場失明

記者林宜君／台北報導

香港資深男星歐陽震華近日回憶多年前罹患帶狀皰疹的驚險過程，他透露當時病灶長在臉部，疼痛指數爆表，甚至差點波及眼睛、導致失明。如今他首度完整公開那段「痛到像活在地獄」的經歷，再度掀起各界關注，也讓不少粉絲直呼心疼。

歐陽震華在11月20日接受媒體採訪時，難得談起過去罹患「蛇纏腰」（帶狀皰疹）的往事。歐陽震華表示，發病時疼痛感宛如「被一千支針同時插進臉裡」，痛到無法進食，甚至差點因此影響視力。歐陽震華回憶，當年因主演《賭場風雲》，以傑出表現入圍第35屆國際艾美獎最佳男主角，是香港第一位獲得該項提名的男星。正當他準備盛裝出席、美夢將成時，臉上卻突然冒出異狀。

歐陽震華臉上突然出現暗瘡，摸到會像觸電一樣，一開始沒有放在心上，直到搭上飛機後，劇痛開始失控。（圖／翻攝自歐陽震華越南影迷会IG）

歐陽震華表示：「那時安排好緊，可能身體太累，又不能正常吃飯，臨上飛機的前一兩天，臉上突然出現暗瘡，摸到會像觸電一樣。」歐陽震華坦言，一開始沒有放在心上，直到搭上飛機後，劇痛開始失控。十多個小時的航程，歐陽震華幾乎完全無法睡覺，「剛睡著就痛醒」，甚至還有膿水滲出。抵達美國後，他立刻與太太前往當地醫院就診，醫生確認是帶狀皰疹，而且病灶靠近眼窩，若處理不慎，可能會造成永久性視力傷害。

雖然歐陽震華（左）在三週後順利康復，但臉上留下兩個明顯凹洞。（圖／翻攝自歐陽震華越南影迷会IG）

兩天內，歐陽震華痛到只能勉強喝下一碗稀飯，連要咀嚼都會痛到崩潰。歐陽震華形容，那段時間「講話都講不出完整句子」，只能推掉原本安排好的訪問行程。歐陽震華坦言，當時心情十分挫折：「辛苦打拚這麼多年，覺得這是上天給我的獎賞，這輩子最風光的時刻，偏偏就在這個時候生病。」，雖然歐陽震華在三週後順利康復，但臉上留下兩個明顯凹洞，歐陽震華苦笑說：「深到連橙子籽放進去都掉不出來。」由於當時醫美在香港尚未普及，歐陽震華只好忍痛接受縫合與激光磨皮，「磨到滿臉都是血，像毀容一樣」。治療兩次後，情況才稍微改善。

