歐陽靖全裸入浴海景湯！親揭「刺青泡湯3等級」 粉絲直呼長知識

〔記者蕭方綺／台北報導〕歐陽靖與兒子「新醬」經常在社群分享甜蜜互動。近期她在個人 YouTube 頻道帶著觀眾一起到日本鳥取縣泡湯，還順道科普「刺青者在日本如何泡溫泉」，內容超實用。她表示，日本泡湯大致分成三種等級：最平價的「錢湯」、中階的「超級錢湯」，以及最高級、最貴的「溫泉」。其中，只有「錢湯」能接受刺青，後兩者皆不開放，讓不少粉絲直呼「真的長知識了」。

歐陽靖進一步解釋，第一階段的「錢湯」其實就是大眾澡堂，水質多為自來水，會加入電流或泡泡讓水更有變化，也有少數使用天然溫泉水源。因為入浴料便宜，就算是全身刺青也能自在入場。

再往上一級的「超級錢湯」，則是台灣人印象中的「SPA 水療中心」，常見各種水柱設備，有些甚至設有餐廳、可過夜，宛如溫泉旅館。不過這個等級開始，刺青者就「打咩」了。至於最高等級的「溫泉」則是天然泉源、具有療效，門票最貴也最嚴格，只要有刺青一律不得入內。

