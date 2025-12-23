歐陽靖揭「懷孕即單親」心境 一打一帶娃累到爆哭

女星歐陽靖。 （圖／中時資料照）

近日一名準媽媽在Threads發文求助，表示自己懷孕已9個月，最近變成了單親媽媽，對於必須獨自面對即將到來的生產與育兒生活，情緒時好時壞，有時撐得住，有時卻感到特別孤單無助，希望能聽聽其他單親媽媽的經驗與鼓勵。貼文曝光後引起不少共鳴，也釣出41歲女星歐陽靖親自留言回應，以自身經歷給予支持。

歐陽靖坦言親自回應網友，坦言「我也是懷孕即單親，一個人渡過孕期、一個人進產房、一個人帶小孩」。她提到，當時離婚後必須自己賺錢養家，沒有贍養費，加上孩子生父長期在海外，幾乎沒有參與孩子成長，讓她必須一肩扛起所有現實壓力。她直言，那段時間真的不輕鬆，每一步都只能靠自己想辦法撐過來。

談到育兒初期的生活，歐陽靖形容是一段身心都被消耗殆盡的日子，尤其「一打一」的時候，遇到孩子生病或經濟吃緊，常常累到忍不住落淚。不過隨著孩子長到5歲，歐陽靖也說，現在反而覺得一個人帶孩子「其實很棒」，因為生活方式、教養方向都能自己決定，沒有雜音。她選擇花更多時間陪伴孩子，寧願少賺一點錢，也很享受現在母子之間的甜蜜日常，直言自己過得很幸福。

有網友留言提到「你有最棒的媽媽啊～希望版主也有後援可以支撐她！」歐陽靖也坦言，其實自己很長一段時間都是獨自撐過來，當時母親住在台北，她和孩子在台南，產後到育兒初期幾乎都是「一打一」，連產後憂鬱的低潮也只能自己面對，甚至還要同時承接母親遭詐騙後的情緒壓力。她強調，並不是想表達自己有多厲害，而是想鼓勵原PO，未來一定會有一段非常辛苦、孤獨的日子，但這份辛苦終究會過去，「不是每個人都能有後援，後援是很大的幫助，但不是沒後援就過不去。」

