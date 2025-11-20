歐陽靖赴日大解放！揪他「全裸泡湯」雪白美肌看光光 養眼畫面流出

娛樂中心／綜合報導

女星歐陽靖自從離婚之後，便獨自撫養寶貝兒子「新醬」，歐陽靖也常常帶小孩出去旅遊，並且將這一切都記錄下來跟粉絲分享。近日，歐陽靖在YouTube頻道上傳最新影片，透露帶兒子到日本人口最少的鳥取縣泡湯，並同步解答像她身上有刺青的人，要如何在當地泡溫泉。

從畫面中可以發現，歐陽靖選擇下榻的飯店是溫泉旅館，內部就有露天溫泉設施，而且還能夠看到遠方的海景，畫面美不勝收，值得注意的是，歐陽靖也在鏡頭前揪兒子一起入浴體驗，大方秀出雪白肌膚，渾圓雪乳更是若隱若現。除此之外，歐陽靖提到大多數日本溫泉不太接受身上有刺青的人去泡，所以她透露日本泡澡地總共分三個等級，首先是大眾澡堂「錢湯」，提到價格不只是最便宜的，而且也接受有刺青的人前往，而且會添加微電流或是泡泡，讓它更有變化。

廣告 廣告

歐陽靖分享最便宜澡堂是「錢湯」，會添加微電流增加變化。（圖／翻攝自YouTube）

更進一步的泡湯規格是「超級錢湯」，歐陽靖形容就像是SPA水療中心，水質跟錢湯一樣是自來水，不過多了許多設備，包括SPA水柱或是提供餐廳等服務，不過需要注意的是有刺青者不能進入，最高等級的是「溫泉」，當地認為必須具有療效才能夠稱之為溫泉，因此價格也是三者之中最昂貴，同時嚴格規定刺青者不能入內。

歐陽靖分享次等澡堂是「超級錢湯」，會多水療設備。（圖／翻攝自YouTube）

歐陽靖分享最高等級澡堂是「溫泉」，但不接受有刺青者入內。（圖／翻攝自YouTube）

更多三立新聞網報導

劉雨柔抓包球星尪私聊「巨乳薄紗辣妹」氣炸 對話內容曝光了

基隆人欠了誰？謝忻慘遭1物噴濺「整個臉爛掉」 崩潰：我要瘋了

胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」

《星光》男星病倒爆「鼻腔長腫塊」切片結果出爐 證實全面停工治療

