歐陽靖遊日「解放泡湯片」曝光 親揭溫泉「3等級」！

藝人歐陽靖自從與日本攝影師「RK」（小菅亮輔）離婚後，便與媽媽譚艾珍一起撫養兒子「新醬」，更經常在社群媒體上分享與兒子的親子日常。昨（19）日她在個人YouTube頻道上分享母子倆日本之旅，首站前往鳥取縣泡湯，也解說刺青者如何在日本泡溫泉。





歐陽靖攜愛子遊日「全裸泡湯」！親揭「溫泉等級」：2處嚴禁刺青者

歐陽靖帶愛子「新醬」遊日本，體驗泡湯。（圖／翻攝自歐陽靖IG、歐陽靖YouTube）

歐陽靖經常在社群平台分享自己與兒子「新醬」的親子日常，近日她帶愛子遊日本。昨（19）日她於YouTube上片分享親子之旅，透露透別選擇日本人口最少的鳥取縣體驗泡湯，享受鄉間寧靜的美好。她特地選擇了海邊溫泉民宿，泡湯同時還能飽覽海景，鏡頭前也揪兒子一起入浴。

歐陽靖攜愛子遊日「全裸泡湯」！親揭「溫泉等級」：2處嚴禁刺青者

歐陽靖分享日本泡湯分三個等級，價格較低的為大眾澡堂「錢湯」，可接受刺青人士。（圖／翻攝自歐陽靖YouTube）

歐陽靖大方露出雪白肌膚、肩頸線條，臉蛋氣色相當好。她加碼分享身有刺青的人能否在日本泡溫泉，指出日本泡湯分三個等級，價格較低的為大眾澡堂「錢湯」，可接受刺青人士；再上一個等級為「超級錢湯」，有很多SPA水柱設備，但禁止刺青者入內；最高等級為「溫泉」，價格最貴，且嚴格禁止刺青者。





歐陽靖攜愛子遊日「全裸泡湯」！親揭「溫泉等級」：2處嚴禁刺青者

「超級錢湯」有很多SPA水柱設備，但禁止刺青者入內。（圖／翻攝自歐陽靖YouTube）









歐陽靖攜愛子遊日「全裸泡湯」！親揭「溫泉等級」：2處嚴禁刺青者

最高等級為「溫泉」，價格最貴，且嚴格禁止刺青者。（圖／翻攝自歐陽靖YouTube）





