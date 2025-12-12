歐陽龍生日「歐陽娣娣耍辣熱舞」正面開V！跪地滑腿尺度中粉看傻

娛樂中心／綜合報導

演員歐陽龍與傅娟於1995年結婚，婚後育有歐陽妮妮、歐陽娜娜與歐陽娣娣三名女兒，一家人感情緊密、互動自然，向來被視為演藝圈中的模範家庭。歐陽龍11月12日迎來65歲生日，親友特地舉辦生日宴，現場氣氛溫馨又熱鬧。不過，當天歐陽娣娣在宴席間表演熱舞的畫面曝光後，仍引發部分中國網友討論，認為在父親的生日場合出現這樣的舞蹈風格「不合時宜」。









演員歐陽龍(左圖左3)與傅娟(左圖右2)於1995年結婚，婚後育有歐陽妮妮(左圖左1)、歐陽娜娜(左圖左2)與歐陽娣娣(左圖右1)三名女兒。（圖／翻攝自「傅娟」小紅書）

歐陽龍生日宴結束後，傅娟也在社群平台分享當天的影片，在貼文中笑稱，娣娣在爸爸的生日宴上被「點名上工」，適逢96歲爺爺與65歲爸爸同日慶生，歐陽龍特別要求小女兒上台表演，結果娣娣一個人完成宛如「九人女團」般的舞蹈演出。影片中，歐陽娣娣身穿深V剪裁上衣，她隨著音樂節奏擺動腰身，動作連貫流暢，甚至還有跪地熱舞的橋段，畫面相當火辣，瞬間成為整段影片的焦點。

歐陽娣娣身穿深V剪裁上衣，她隨著音樂節奏擺動腰身，動作連貫流暢。（圖／翻攝自「傅娟」小紅書）





不過，這樣的舞蹈風格也在網路上掀起兩極反應，有部分中國網友留言直言「不合時宜」、「在爸爸生日宴上跳這種舞蹈真的適合嗎」，也有人認為某些動作略顯「擦邊」，尺度偏大。但同時，也有不少網友替歐陽娣娣緩頰，認為她對表演尺度的掌握相當成熟，舞蹈完成度高，動作乾淨俐落，不僅沒有失分，反而展現出舞蹈實力與自信。整段祝壽影片，無論是熱舞橋段或家人間的互動，都讓人感受到歐陽一家私下真實又熱鬧的一面。





歐陽娣娣跪地熱舞。（圖／翻攝自「傅娟」小紅書）





















