歐陽龍的第一次給了她！姚煒75歲凍齡美貌震撼網友 逆襲女兒顏值

歲月彷彿對她特別溫柔。曾以《金大班的最後一夜》紅遍全台的資深女星姚煒，近日與女兒同框拍攝短片，75歲的她狀態凍齡，反而讓46歲的女兒看起來更成熟，畫面曝光後引發網友驚呼「根本像姊妹」。被譽為「最有女人味的女人」的姚煒，因主演白先勇小說改編電影《金大班的最後一夜》成為影壇代表人物，當年與小她近10歲的歐陽龍合作演出情侶，並有親密戲碼，演技備受肯定，也因此入圍金馬獎最佳女主角。出身上海的她，歷經艱困歲月後赴香港與家人團聚，18歲便開始駐唱，獨力扛起家計，直到30多歲才迎來事業高峰。

姚煒因主演白先勇小說改編電影《金大班的最後一夜》成為影壇代表人物，當年與小她近10歲的歐陽龍（圖）合作演出情侶，並有親密戲碼。（圖／翻攝自歐陽龍IG）

近日姚煒與女兒趙式芝合拍短片，因外貌反差引發熱議，不少網友直呼：「媽媽看起來比女兒還年輕」、「以為是差沒幾歲的姊妹」。相較之下，趙式芝因髮型與氣質顯得較成熟，反而讓姚煒更顯青春。趙式芝的父親為香港知名富豪趙世曾，感情史備受關注，但從未結婚。姚煒在女兒滿月後便與對方分手，獨自撫養孩子長大。趙式芝日後成為香港首位公開同性婚姻的名人，曾引發高度討論，儘管趙世曾一度開出高額條件希望她結婚，她仍堅持走自己的路，婚姻也在7年前畫下句點。

46歲的女兒趙式芝看起來更成熟，畫面曝光後引發網友驚呼「根本像姊妹」。（圖／翻攝自趙式芝FB）

短片中，姚煒也分享與女兒的相處點滴，坦言趙式芝個性較像父親，自己從小管教嚴格，直到某次才意識到女兒並非膽小，而是不喜歡被強加的性別期待。如今她選擇放手，對鏡頭溫柔表示：「我終於學會欣賞她的『不像我』……真正的美，是活出自己的樣子。」母女之間的轉變與理解，也讓這段影片多了份動人的情感層次。

