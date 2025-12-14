歐陽龍送別坣娜「特別心痛」！喊話薛智偉這件事：以告她在天之靈

歐陽龍現身坣娜告別式現場。董孟航攝

歌手坣娜10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，今（14日）在猶台文化交流協會JCC大禮堂舉辦追思會，歐陽龍獨自低調現身，表示她和坣娜剛出道就認識，已經將近40年，一直都是很好的朋友、同事，得知噩耗很遺憾，「特別心痛，我們這些好朋友來這邊，好好把坣娜天使送到天上。」也鼓勵坣娜丈夫薛智偉繼續猶太教推廣事業，「以告坣娜在天之靈。」

坣娜追思會今日舉辦。董孟航攝

歐陽龍透露，坣娜、薛智偉一直以來都形影不離，這座猶太社區中心也是夫妻倆一起打造的心血，「他們非常用心，感情非常好，夫妻倆一路互相扶持，希望大家能夠祝福。」至於是否早知道坣娜病情，歐陽龍也表示：「他們夫妻很低調，朋友都不清楚，但都尊重他們意願，這部分親人放在自己的心中就好了。」

苗蔚蘭也透露，坣娜生前一直保持優雅低調，「一定要來送她最後一程，我們以前一起拍了很多戲。」她很少參加告別式，但坣娜為人善良又低調，過去還曾幫助罹癌好友，之前她們拍攝《風華大歌廳》幾乎每天朝夕相處，也培養出好交情，「那部戲是她沉寂很久出來的第一部戲，她也做了很多準備，是非常用功的藝人。」心疼她生病後自己吞下很多事情。

苗蔚蘭和坣娜擁有好交情。董孟航攝



