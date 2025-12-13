歐陽龍65歲了！歐陽娣娣低胸「跪地熱舞」祝壽 小粉紅傻眼：有點擦邊

娛樂中心／綜合報導

歐陽龍與傅娟結婚多年，育有三個女兒，分別是歐陽妮妮、歐陽娜娜以及小女兒歐陽娣娣，三人皆跟隨父母踏入演藝圈，近日，掀起關注的是，歐陽娣娣在父親65歲生日宴會時熱舞，但火辣的風格卻讓中國網友批評：「有點擦邊」。

歐陽龍上個月迎來65歲生日，他也在慶生會中點名小女兒出來表演，只見歐陽娣娣穿著一件低胸上衣搭配休閒長褲，在舞台上隨著音樂扭腰熱舞，甚至還有跪地的火辣動作，超強的舞蹈實力也惹得在場嘉賓尖叫聲連連。

廣告 廣告

不過，有中國網友認為歐陽娣娣的表演橋段「不合時宜」、「某些動作有點擦邊」，「覺得不適合老人生日宴」，但也有其他網友抱持不同意見，表示「聚會都是這樣，很熱鬧的」、「很可愛一點都不做作」。

歐陽娣娣在生日宴會上熱舞表演。（圖／翻攝自傅娟小紅書）

更多三立新聞網報導

風田首度公開「新婚妻正臉」！甜蜜穿搭放閃 網狂讚：太太好美

陳偉霆「藏愛4年」未公開震撼原因曝 首認官宣生子：一切在計畫中

才高調示愛陳曉！女星突官宣戀情 「小12歲鮮肉」1招追愛成功

王中平蹲地「往兒房門縫塞錢」被目睹 余皓然忍不住12字爆料尪習慣

