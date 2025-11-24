歐非峰會聚焦經濟與安全合作 場邊協商烏克蘭和平計畫

第七屆歐盟-非洲聯盟峰會(EU-AU Summit)今天(24日)起一連兩天在安哥拉首都魯安達(Luanda)登場，雙方將針對強化經濟與安全關係展開會談。歐盟領導人也將在會議期間就烏克蘭問題進行緊急協商。

法新社報導，今年適逢歐盟與非洲聯盟建立夥伴關係25週年，包括歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)、非洲聯盟執委會主席尤索夫(H.E. Mahmoud Ali Youssouf)，以及法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)和肯亞總統魯托(William Ruto)等數十位歐盟和非洲國家領袖預計都將出席峰會。

歐盟與非洲國家的會談將聚焦在貿易、移民和關鍵原物料上。受到美國對等關稅衝擊，促進經貿合作很可能成為這場跨大陸會議的首要任務。

與此同時，非洲也因為擁有豐富的能源和礦產資源，而成為世界強權爭相拉攏的對象。歐盟正試圖取得關鍵礦產來實現綠色轉型，並逐步擺脫對中國稀土的依賴。

范德賴恩今天和歐洲理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)共同發表聲明，強調多邊合作的重要性，「我們今天面臨許多挑戰，像是氣候變遷、數位轉型、非法移民、衝突和不安全，這些挑戰沒有國界。面對這個多極世界，我們必須以多極合作來加以因應」。

歐盟是非洲大陸外國直接投資(FDI)的主要來源，也是最大的貿易夥伴。根據歐盟數據，2023年歐非雙邊的商品與服務貿易額達到4670億歐元(約5380億美元)。

歐盟領導人也將在魯安達峰會場邊舉行一場「特別會議」，針對美國提出的28點俄烏和平計畫展開討論。該計畫被視為嚴重向俄羅斯低頭，歐洲3強(E3)英、法、德已提出一份修訂版，芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)則表示，關於28點和平計畫「還有很多工作要做」。