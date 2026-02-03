歐風復古＋輕量省油 光陽二款新車一次滿足

記者鍾釗榛／綜合報導

Like Euro 125歐風特仕版，以及Yogurt Slim 125優格塑身特仕版。（圖／KYMCO提供）

KYMCO光陽在2025年以25.9%市占率穩居市場第二，2026年1月也交出24.5% 成績。光陽表示，全面導入噴射元件4年保固、嚴格把關出廠品質，是近年銷售表現穩定成長的關鍵。

KYMCO光陽在2025年以25.9%市占率穩居市場第二。（圖／KYMCO提供）

看準年輕族群與時尚通勤需求，光陽再推出兩款特仕新車，Like Euro 125歐風特仕版，以及Yogurt Slim 125優格塑身特仕版，主打「人車一體」的穿搭感，讓騎車不只是代步，更是日常造型的一部分。

廣告 廣告

Like Euro 125透過鍍鉻大燈罩、飾板與鋁合金後扶手，堆疊出低調奢華的歐系質感，同時升級QC 3.0快充與加長舒適座墊，兼顧實用與風格，提供晨暮綠、珍珠黑與珍珠白三色選擇。

Yogurt Slim 125主打輕量化與省油表現，車重再減2公斤，油耗達60.4km/L。搭配更窄前胎與電子式輪速感測器，操控更輕快，柏金風格飾件也讓整體質感再升級。

延續時尚車系熱銷氣勢，光陽再度邀請李多慧擔任雙特仕代言人，替通勤生活增添甜美亮點，讓機車成為日常風格的一部分。

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／全球只做18輛 近億元的V12超跑有多狂？

賣得慢、卻賣到破紀錄！超會賣車的豪華品牌不在歐洲

Toyota達卡拉力車隊聯名錶 沙丘、夜戰、導航感一次到位

怎能不愛車／不是車、是藝術品 超限量概念跑車確定量產

