歐風節慶移植柳營 德元埤魔法節風車湖畔展異國情調

2025德元埤荷蘭村魔法節登場，以歐洲「聖尼古拉斯節」為主題，打造冬季節慶氛圍。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

2025德元埤水漾風生-荷蘭村魔法節，六日起一連兩天在柳營德元埤荷蘭村登場，這場活動以歐洲「聖尼古拉斯節」為主題，透過燈飾、場景佈置、音樂打造濃厚的冬季節慶氛圍，結合創意市集、在地美食、親子DIY闖關，吸引不少民眾到場參與。

市府觀光旅遊局長林國華指出，德元埤荷蘭村是一處以荷蘭為主題建構的景點，擁有如同荷蘭羊角村的水道及原汁原味的荷蘭大風車，不用出國，就可感受異國風光，「荷蘭村魔法節」是全台少見以荷蘭聖尼古拉斯節為主軸的主題活動，透過表演市集將文化轉譯搭配場域特色，打造專屬於柳營的節慶活動品牌。

廣告 廣告

活動豐富多元，包含風車造型裝置、親子DIY體驗、小朋友期待的闖關集點換禮物，夜間有火舞表演、在地團體的優質表演和素人演出，同時也串聯在地特色業者共同推出優惠，可體驗獨木舟的快感，品嘗地方美食，使節慶能量延伸至周邊產業，帶動地方觀光發展。

荷蘭村有荷蘭原裝進口的大風車，是園區的指標，民眾紛紛在大風車前拍照。（記者陳佳伶攝）

不少參與活動的民眾，在荷蘭進口大風車、湖畔步道、節慶布置區駐足拍照打卡，在草地上野餐；親子在市集攤位前體驗手作、品嘗特色餐食，現場不時傳來歡笑聲。

觀旅局說，柳營擁有自然生態、優美湖景與濃厚農村文化，具備推展節慶旅遊的絕佳條件，這次活動以國際節慶為創意核心，融合在地特色和文化，吸引不少外地遊客走進德元埤，重新認識這座兼具自然與人文魅力的景點，感受異國節慶氛圍及荷蘭村魅力。