歐風聖誕節台北揭序幕 桃園、新北耶誕城12月也都有

充滿濃厚節慶氛圍的「德國商品X聖誕市集」於台北圓山花博園區揭開序幕，並將移往新北耶誕城與桃園藝文廣場。德經處提供



聖誕節將至，「台北歐洲冬季嘉年華（Taipei European Winter Festival）」與「德國商品X聖誕市集」分別在信義區與圓山花博園區登場，現場人山人海，若錯過的話也別擔心，「德國商品X聖誕市集」在接下來的週末將分別走入新北耶誕城與桃園藝文廣場。

前身為「歐洲聖誕市集」的「台北歐洲冬季嘉年華」自2020年起於信義區舉辦，規模更勝以往，融合來自15個歐洲國家的聖誕傳統，從德式香腸、法式起司、義大利甜點、比利時鬆餅、布列塔尼可麗餅到西班牙經典小吃應有盡有。外交部長林佳龍、歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）也都出席。

廣告 廣告

外交部長林佳龍出席「台北歐洲冬季嘉年華」活動。李佳穎攝

在台北，另有由德國工商總會駐台單位德國經濟辦事處（德經處）舉辦的「德國商品X聖誕市集」在圓山花博園區盛大展開，並將接續於12月5日至7日在新北歡樂耶誕城、12月13日至14日在桃園藝文廣場熱鬧登場。德國經濟辦事處介紹，起源於中世紀、擁有七、八百年歷史的德國聖誕市集（Weihnachtsmarkt），是德國人年末最重要的傳統活動之一。

德經處代表蘭依樺表示，聖誕節對德國人來說，就像台灣的農曆新年，是家人團聚與分享的時刻；德國經濟辦事處不僅推動雙邊經貿合作，也希望透過文化交流讓更多人了解德國的節慶傳統；今年首度迎來德國城市加入展攤，就是薩克森邦的文化名城「德勒斯登（Dresden）」，這也是台積電赴德國設廠的城市。

緊接著在12月5日登場的「德國商品X新北歡樂耶誕城」，今年新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華（Circus Carnival）」為主題，並與全球知名角色品牌LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini合作，打造可愛又夢幻的燈區與裝置，整座板橋化身童話般的冬季樂園，盼讓民眾在感受歡樂氛圍的同時，也能體驗最道地的德式美味與歐洲節慶魅力。

更多太報報導

也是地方包圍中央！美國各州踴躍在台設辦公室 台美關係切出新軸線

國台辦再批林佳龍「媚日」 外交部：與友盟維護印太和平

歐洲駐台代表人事異動 荷德西三國都將換新面孔