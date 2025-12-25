歡喜聖誕宴 更生送幸福 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為協助誤入歧途的更生人復歸社會，更生保護會台北分會長期協助毒品更生朋友走向正軌。結合中途之家、就業輔導、職技訓練、婦女和兒少福利服務，提供家庭支持方案關懷陪伴，24日在台北市客家文化主題公園舉辦「更生送幸福 歡喜聖誕宴」社區關懷活動，讓案家在節慶時刻，能一同享受節日歡樂氛圍，重新感受社會的溫暖熱情，讓聖誕節成為一場味蕾與心靈的雙重盛宴，為參與者留下溫暖而難忘的回憶。

活動邀請法務部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭、副司長林秀敏、台北地檢署檢察長王俊力、更保台北分會主任委員林炳耀一起點亮「更生傳愛 點亮幸福」聖誕樹，為更生朋友點亮明年的希望。並請歡樂饗宴的更生朋友、家庭寫下希望小卡，許下來年的願望，由參與的長官抽出，贈送更生商品，鼓勵更生朋友努力前行，象徵馬年馬到成功。

更生朋友往往也是特別容易受到詐騙團體鎖定的群體，活動中將特別進行「反詐騙有獎徵答」，宣導詐騙需負的法律責任，提醒更生朋友勿陷入詐騙圈套。

聖誕饗宴由亞杜蘭安置處所中餐丙級證照班結業學員、更生創業貸款個案正元便當，及耕心希望協會更生藥癮者共同製作，以感恩辦桌方式，招待獨居、年老、無處身更生人及其家屬。

桌餐包含：耕莘希望協會－御品鮑魚干貝佛跳牆、人參珍饌烏骨全雞湯、蒲燒鰻御米榚、法式紅酒燉牛肋、一品御獅子頭、醬燒御蹄膀；臺北分會圓夢創業貸款正元便當－醉蝦和蜜汁排骨；亞杜蘭協會－油雞、三寶燒鴨併盤，及甜點布丁，共10道佳餚。

活動也邀請黎明學院kpop舞蹈大賽冠軍，為聖誕佳節拉開歡樂的序幕，台北監獄音樂班出身的更生樂團「夢啟動」接著登場，傳遞聖誕佳節平安感恩氣氛。

照片來源：更生保護會台北分會

