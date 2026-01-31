歡喜辭舊歲、揮毫迎新春 市長公館溫馨送暖迎新年

市府秘書處、新營區公所合辦一場溫馨送暖迎新年活動，邀請書法大師到市長公館前揮毫寫春聯、送春聯。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

農曆春節就要到了，市府秘書處、新營區公所卅一日舉辦一場年末關懷弱勢、溫馨送暖活動，位於新營區義和街的市長公館開大門迎接弱勢家庭、街坊鄰居到來，安排揮毫贈春聯、北家扶義賣、氣球藝術表演，還有香噴噴的菜粿、暖心湯圓提供品嘗，年味十足。

市長夫人劉育菁、秘書處長黃國照、新營區長陳宏田、柳營區長劉發仲、後壁區長李至彬、白河區長董麗華、北家扶主任李桂平、新營區姑爺里長王月順等人，手持「金馬伍吉」春聯，祝福大家新年快樂。

廣告 廣告

新營在地書法大師周基山、黃松明、周顯榮及陳秀如在現場揮毫贈送春聯，「馬上幸福」、「馬力無邊、馬到福隨」、「馬來隆順」、「駿志凌雲」等春聯應運而生；新民國小音樂班的小朋友音樂表演；蔡君達氣球藝術表演，手作馬年造型氣球，讓大人、小孩都愛不釋手，現場相當熱鬧。

新營區姑爺長里王月順（左）帶領婆媽提供暖心湯圓。（記者陳佳伶攝）

劉育菁表示，快過年了，邀請新營在地弱勢家庭、北家扶、街坊鄰居參與這場暖心活動，希望發揮「拋磚引玉」效果，期盼結合更多社會資源，一起關懷弱勢家庭、市民，讓大愛散播到社會各角落。

劉育菁不忘介紹，市府二月七日至三月八日陸續推出鹽水月津港燈節、新營波光節；二月二十七日後壁2026臺灣國際蘭展將登場，歡迎大家「白天賞花，夜晚賞燈」。

月津港燈節「主燈區」是以雲端光景為題；新營波光波光節策展主題為「光之夢」，將天鵝湖妝扮成一座會發光的夢境森林，適合親子同遊欣賞。

2026臺灣國際蘭展今年主題為「綻放臺灣 Blooming Taiwan」結合花卉、科技與文創，打造國際級的賞花盛會，希望有更多人到台南走春，為台南帶來商機。