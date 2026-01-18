歡喜「馬」上購、幸福「馬」Happy 虎尾東區扶輪社相伴雲林家扶親子快樂購

▲虎尾東區扶輪社在家樂福致送雲林家扶受扶手家庭每戶三千元購物，社長（中）家扶主委陳燦勳（左三），虎尾鎮長林嘉弘（左二）合照。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】歡喜「馬」上購、幸福「馬」Happy，虎尾東區扶輪社連續12年舉辦「社區扶輪日：HappyGo 迎春送暖快樂購」活動，由王慶樟社長率領超過40位社友及寶眷，陪伴雲林家扶30戶親子、每戶3000元在家樂福虎尾店幸福大採購。雲林家扶社工更變身「吉祥馬」陪伴採買，讓家庭在輕鬆、安心的氛圍中備齊所需物資，感受社會的支持與祝福，為新的一年注入希望與力量。

王慶樟社長率領社友、與穿著「吉祥馬兒裝」的社工們一起幫忙推著購物車，陪著家扶大人小孩穿梭賣場。雲林家扶周小妹開懷的表示:馬兒帶著握們，好像拉著馬車在逛街，真的好特別噢!，吉祥馬車一起將餅乾、年糕、瓜子、年菜、雞湯、魚翅羹，還有清潔劑、拖把跟抹布，跟著馬車辦年貨～幸福有收穫。

虎尾鎮長林嘉弘感恩的表示：真的是幸福「馬」上來，虎尾東區扶輪社12年不間斷，剛好12生肖完成一輪，是圓滿的新開始。謝謝虎尾東區扶輪社歡樂購，也感謝社長、秘書黃品章及社區服務主委王冠文另加贈杏鮑菇丸子、杏鮑菇、鴻喜菇等新鮮食材。家樂福文教基金會再加碼送發財米、巧克力夾心酥、關廟麵、壺底油膏、衛生紙等民生物資，讓家庭購物車裡什麼都「馬」有，一應俱全迎新年！

虎尾東區扶輪社社長王慶樟表示：扶輪社長期關注社會公益，深知春節是闔家團圓的時刻，希望馬上夠馬上幸福採購年貨迎馬年到來。此次透過與雲林家扶中心、家樂福虎尾店的跨界合作，不僅提供實質的購物金，更希望透過「陪伴採買」的行動，讓家庭感受到被關心、被支持，也希望透過「虎尾東區扶輪日」的舉辦，讓更多需要幫助的角落都能看見亮光。

雲林家扶何媽媽受邀帶三個孩子一起前來採買相當的開心，趁著這次機會要用購物金採買一台電暖爐及過年準備的東西，也向東區扶輪社表達感謝之意。有這次的採買，今年圍爐團圓真能夠暖烘烘的了。

雲林家扶陳燦勳主委感謝感謝虎尾東區扶輪社連續十二年不間斷，陪伴家扶親子一同採買，增進親子互動，實際感受過年的喜悅與溫暖。新的一年，笑容滿滿，象徵馬年「馬到成功、幸福奔馳」，也為社區留下冬日最溫暖的新春祝福。