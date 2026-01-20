歡慶兩市締盟20週年 黃偉哲頒仙台議長榮譽市民

台南市與日本仙台市締盟二十年，市長黃偉哲特赴日頒贈榮譽市民給仙台市野田議長。(新聞處提供)

記者翁順利∕台南報導

台南市與第一個日本友誼市仙台市在二十日歡慶締盟二十週年，黃偉哲市長特地台南市身心障礙體育運動總會理事長蔡有仁，專程赴仙台市進行拜會，分別會晤仙台市長郡和子及議長野田讓，並頒贈「榮譽市民證書」給野田讓議長，感謝他長期推動兩市社福及各項交流的傑出貢獻，也象徵兩市家人般的情誼。

黃偉哲表示，仙台是台南在日最早的友誼市，二十年以來，雙方官方與民間在歷次天災中相互關懷守護，築起患難與共的珍貴情誼。黃市長去年六月贈送的蘭花在今年初再次綻放新蕊，儘管今天仙台市戶外氣溫在零度以下，但仙台市的熱情令人倍感溫暖，期盼這份情誼能轉化為更多實質交流，友誼長久傳續。

台南仙台締盟二十年，二十日特地在仙台車站舉辦台南農產試吃會，市長黃偉哲到場致意。(新聞處提供)

仙台市長郡和子表示，她回憶去年十一月率團訪問台南時受到的溫暖接待，對台南的美好印象深刻，締盟二十週年是雙方交流的重要里程碑，今日同步於仙台車站舉辦台南宣傳活動，她致贈締盟二十週年的仙台紀念達摩，象徵兩市友誼長存。

仙台市野田讓議長表示，在締盟紀念日之際，兩市能在多元領域建立堅實的友好關係，仰賴兩市市民溫厚的情誼與長期的交流，在「三一一大地震」艱難時刻，台南提供的即時援助與溫暖支持，協助仙台度過難關，期盼這份跨越國界的友好能夠生生不息。

除了拜會外，市府團隊也參加於仙台車站舉辦台南農特產品試吃活動，現場人潮湧動，民眾熱烈品嘗來自台南的美味。