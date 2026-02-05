歡慶刷卡額創高 永豐新年送萬元刷卡金
CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導
永豐銀行旗下信用卡去（2025）年刷卡額再創高峰、年成長率逾20%；銀行表示，適逢農曆春節即將到來，為滿足民眾因應年節安排旅遊或居家活動等各式需求，同時回饋客戶對永豐信用卡的支持，提供包含國內、外旅遊回饋最高1萬元及訂閱指定商店最高回饋15%刷卡金等活動，新春出遊或宅在家刷卡均享優惠。
今年春節9天連假帶動國人出國意願，為減輕民眾旅費負擔、玩得更盡興，永豐銀行表示，即日起至3月底，持永豐信用卡於特選旅行社、旅遊平台、航空公司及免稅店刷卡滿10萬元並完成登錄，贈700元刷卡金，分期每滿1萬元加贈100元，每戶單月最高回饋10,000元；或3月底前於海外實體店面以外幣消費折合新台幣達4萬元以上，超額部分登錄後可享3%刷卡金回饋（上限600元），若為日圓、韓元再加碼1%（上限600元）。
同時，旅遊神卡－永豐幣倍卡主打「先換匯、再刷卡」，客戶先依需求兌換美元、日圓或歐元，刷卡後直接自永豐外幣帳戶扣繳；6月底前刷幣倍卡享國外消費2%現金回饋無上限，國外實體消費、指定網購消費及指定旅遊通路額外享4%現金回饋（最高上限800元 ），新戶再加碼國外實體消費4%刷卡金（上限300元），最高享10%回饋。
根據調查，7成國人願付費、其中更有31%使用3種以上訂閱制服務 ，看準民眾需求，永豐銀行指出，即日起推出「永豐訂閱仔生存方案」，6月底前使用永豐卡單月訂閱「二間以上指定商店」且各別消費滿100元，完成登錄每月享5%回饋（每月上限50元）。
若首次透過永豐卡訂閱「任一間指定商店」且消費滿100元，再加碼10%回饋（每戶限回饋1次、上限50元），合計單月最高回饋15%；指定商店通路涵蓋學習、數位、娛樂、保健、寵物、公益及遊戲等七大領域，包含AI工具Chat GPT、追劇神器Netflix及Disney+皆適用，滿足卡友全方位需求，居家過年也有趣。詳情可至官網或刷卡享優惠網頁查詢。
