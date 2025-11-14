歡慶創校32週年 長榮大學辦感恩禮拜期許更美好未來





慶祝創校32週年校慶，長榮大學以長榮32．氣勢昂揚．夢想啟航為主題，舉辦一系列慶祝活動，感恩禮拜於該校長榮堂舉行，董事會、各界嘉賓、校友會及師生出席參加。孫惠民校長表示，該校致力於成為一所永續發展的典範大學，感謝全體教職員工的努力，協助長榮大學成長茁壯。陳信良董事長則表示，抱著感恩的心共同慶祝感恩的時刻，回顧過去，也要展望未來，共創長榮大學的美好未來。

校慶感恩禮拜，先由手鐘團團員以《Trumpet voluntary》前奏曲優美鐘聲開場，接著由台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師以「美好的連結」講道，分享每個人一生中有許多的歷史連結、地方連結、人際連結、知識連結及信仰連結，無論何種連結，生命每一階段的經歷都能得到啟發，有所收穫。

陳信良董事長表示，長榮大學成立以來，始終以國際視野、永續教育、自由學風為辦學理念，致力於建立自由民主、多元開放校園。今天抱著感恩的心和大家一起慶祝，回顧學校過去的發展，也要展望未來。感謝老師、教授、教職員工辛苦的付出及歷屆校友的支持，讓學校持續成長進步，也為社會培育出許多優秀的人才。

孫惠民校長表示，該校始終致力成為永續發展的典範大學，積極參與國家永續發展獎、國家企業環保獎、國家品質獎及大學社會責任等獎項評選，2023年至2025年更榮獲QS五星認證，獲頒環境教育認證績優獎，12月將接受總統府表揚。面對少子化的衝擊，感謝各界支持學校的各項發展，期勉走向永續長榮，在教育的路上繼續堅持努力。

感恩禮拜，全體與會來賓齊聲高唱《我們成為一家人》作為平安禮、也歡唱差派禮詩歌，最後在手鐘團的讚美詩歌《Crown Him with Many Crowns》中圓滿結束。

