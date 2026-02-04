歡慶十週年？Ubisoft無預警推《全境封鎖》決定版包含三部DLC，但遊戲畫質沒有升級

很快地，在今年 3 月 8 日，由 Ubisoft 所打造的《全境封鎖》自 2016 年推出至今就已經迎來 10 周年了。做為一款多人射擊打寶遊戲，雖然遊戲後續的更新並沒辦法讓所有玩家們滿意，但 2016 年剛推出時可說掀起了風潮，當時許多玩家在登入遊戲時還必須排隊，甚至曾數度讓伺服器不堪負荷，讓玩家們苦不堪言。而或許是為了要歡慶即將到來的 10 周年，日前 Ubisoft 驚喜無預警宣布，直接推出《全境封鎖 決定版》，玩家將 一次獲得遊戲本體、季票、三部 DLC 與 8 款外觀組合包，只不過，遊戲本體畫面卻沒有任何升級。

(Credit:Ubisoft)

為了慶祝《全境封鎖》即將迎來 10 週年，昨（3）天 Ubisoft 無預警在各大平台推出《全境封鎖》決定版，其中包含 PS4 版本的《全境封鎖》本體與季票、「地下世界」、「求生」、最後倖存」三部 DLC 與「落雪」、「閱兵」外觀組合包、6 款外觀套裝組合包，要價 1490 元新台幣。

只不過，除此之外，Ubisoft 並沒有藉著這個推出決定版的機會升級 2016 年發售於 PS4 等上世代平台的《全境封鎖》遊戲畫質，也沒有針對 PS5、XBOX Series X|S 世代的主機推出專屬版本，似乎所有資源都投入了目前正在進行的《全境封鎖3》開發工作中。而對於現在這個世代的玩家們來說，現在或許也是個機會，能夠一次全收《全境封鎖》的所有內容，進行體驗。