南部中心／余弘聿、蘇晟維 台南報導

行政院長卓榮泰31日特地到台南，歡慶南科30周年，2025年第四季的經濟成長率到12.68%，創下35年來新高，卓榮泰感謝南科為半導體產值所作的貢獻，現場還舉辦66對新人的集團婚禮，卓榮泰也希望新人發揮百分之百的良率，為台灣孕育優秀的下一代。

歡慶南科30週年 單季經濟成長率創下35年新高

南科歡慶30週年，舉辦66對新人集團婚禮。（圖／民視新聞）

與台南的在地立委陳亭妃、郭國文，一起切下生日蛋糕，行政院長卓榮泰，31日一大早，特地到台南，一同歡慶南科30周年。

歡慶南科30週年 單季經濟成長率創下35年新高

南科歡慶30週年，舉辦66對新人集團婚禮。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰說，「去年第4季的經濟成長率12.68%，後面還有一個括號說是35年來最高，去年的經濟成長率一整年8.63%，這個8.63%的經濟成長率，也是15年來最高，完全在超越亞洲四小龍。」行政院主計處在30日更新去年第四季的經濟成長率統計，單季破35年來新高的12.68%，讓去年台灣的經濟成長率上調到8.63%，卓榮泰特別感謝南科，為台灣的半導體產值貢獻了快一半的成果。

歡慶南科30週年 單季經濟成長率創下35年新高

南科歡慶30週年，舉辦66對新人集團婚禮。（圖／行政院提供）

不只要歡慶南科30年，現場更邀請了66對新人，一起舉辦集團婚禮，卓榮泰表示，「我也希望這66對新人，你們現在不僅硬體的製造，你們還要軟體的生產，軟體的生產也要100%的高良率，為台灣生出優秀的下一代，拜託這66對新人好不好。」卓榮泰鼓勵新人為國家生出優秀的下一代，也強調政府編列超過1100的預算，0到6歲國家一起養，卓榮泰說，「如果你請一個保母，或送到私人托育中心跟政府簽約的，第1胎就補助13000塊，第2胎還繼續加碼，今天的66對新人，你們都來得及、趕得上、用得著。」拚經濟也拚生育，希望繼續為下一個30年作努力。

原文出處：歡慶南科30週年 單季經濟成長率創下35年新高

