歡慶天壽里「同行橋」10週年 邀友邦旗袍走秀





位在台北市士林區天壽里的「同行橋」，是里長陳伯同2015年爭取作為人車分流的行人便橋，為了歡慶它落成啟用10週年，里辦特別攜手中華旗袍學會舉辦旗袍走秀，還邀請友邦聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯兩國大使，共同參與這場時尚文化交流，展現最美麗的國民外交。

各式各樣的旗袍穿在Model身上，不僅體現中國傳統服飾特色，更展現女性婀娜曲線，襯托出性感和典雅。這場別出心裁的旗袍走秀，不是在室內場館舉辦，而是在士林天母的「同行橋」上，讓磺溪綻放出璀璨的旗袍風華。

為了慶祝同行橋完工啟用滿10週年，天壽里辦公處特別攜手中華旗袍文化藝術交流學會，舉辦旗袍走秀，並邀請友邦聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞，帶領多位青年參與這場時尚文化交流，就連貝里斯大使梅凱瑟也換上旗袍，登台走秀。

天壽里長陳伯同希望透過這座橋，建立人車分流的安全用路環境，並藉由旗袍走秀，把中華服飾的雅韻，轉化成傳遞友誼與尊重的語言，展現最美麗的國民外交。

