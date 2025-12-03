歡慶小巨蛋20歲！年底前冰上樂園享半價 兒童新樂園、貓纜12/5前有優惠

台北市長蔣萬安(中)3日出席台北小巨蛋20週年生日慶，與多位市府局、處首長祝福小巨蛋20週年生日快樂。(記者廖振輝攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕歡慶台北小巨蛋20歲生日快樂，台北市長蔣萬安今(3)日宣布，冰上樂園到年底前有「半價」優惠，兒童新樂園、貓空纜車也連3天推出一日半價的優惠，今天生日的民眾，也可以憑證免費暢遊小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園與貓空纜車，廣邀民眾共同見證這個重要的里程碑。

蔣萬安致詞時說，小巨蛋的前身是台北市立棒球場，乘載眾多美好青春回憶，在20年前，冰上樂園是小巨蛋首個對外開放的場域，也是第一個台灣符合國際標準的冰場，多年來舉辦許多國際賽事，20年後，台北有了大巨蛋，但是小巨蛋的美好回憶將不會被忘記。

蔣萬安更宣布，即起到12月31日，冰上樂園祭出平日半價優惠，今天起到5日，兒童新樂園及貓空纜車也推出一日券半價優惠，邀請市民共同見證20週年的里程碑與嶄新的開始，祝福小巨蛋生日快樂。

北捷遊憩公司總經理邱健吾表示，小巨蛋不是台北市最大的場館，但經過20年的付出，相信在市民心中是分量最大的場館，接下來除了啟動重置計畫更新硬體環境，也會朝向國際化及推廣國內旅遊努力，讓國外觀光客及中南部鄉親都感受幸福台北。

台北市長蔣萬安3日出席台北小巨蛋20週年生日慶，圖為台北小巨蛋外觀。(記者廖振輝攝)

歡慶20週年滑冰舞者帶來精彩演出。(記者孫唯容攝)

