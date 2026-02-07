歡慶尾牙變調！包商撂10人「押走老闆」他被丟包14公里外…頭還被打傷

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市大寮區昨天深夜（7日）驚傳暴力擄人案，48歲某公司林姓負責人舉辦尾牙餐敘，跟37歲郭姓男包商發生爭執；未料，郭男先行離席，回頭找來10人，將林姓負責人擄走，警方獲報展開調查，在案發現場14公里外，發現被丟包的林姓負責人，他頭部受傷，意識清楚，送醫無生命危險。後續拘提10名涉案人，警詢後，依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。

警方立即啟動快打部隊趕赴現場；到場時，涉案人已散去。（圖／翻攝畫面）

林園警分局昨天（7日）晚上10時13分獲報，大寮區光明路二段發生糾紛，警方立即啟動快打部隊趕赴現場；到場時，涉案人已散去，經查，為某公司舉辦尾牙，48歲公司林姓負責人跟37歲郭姓男包商發生爭執，引爆肢體衝突。

餐敘期間，郭男當下先行離席，未料，再回頭竟撂10人，將林姓負責人帶離現場，此舉觸動治安敏感神經；警方獲報展開追查，距案發現場14公里外，發現被丟包的林姓負責人，他頭部受傷，意識清楚，送醫無生命危險。

警方陸續在5小時內，將其他涉案人拘提到案。（圖／翻攝畫面）

後續涉案的主嫌郭男自行到案，警方也在5小時內，將其他涉案人拘提到案，警詢後，依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦，詳細案情，仍待釐清。

