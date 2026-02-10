歡慶年節慎防酒駕 東基醫師分享自撞斷腸驚險案例

廖得凱醫師從電腦斷層影像判斷酒駕自撞的男子小腸血管疑有外滲血液，加上血壓變得不穩，決定緊急開刀。

農曆新年將至，親友聚會飲酒機會增加，臺東基督教醫院表示，去年有1名49歲男子酒後開車自撞，強大的撞擊力道竟將小腸撞斷，其中一段長達30公分完全斷裂，所幸經醫療團隊搶救後復原良好，創傷外科醫師廖得凱提醒，酒精會嚴重影響判斷力與反應力，呼籲民眾務必落實酒後不開車。

廖得凱醫師指出，該名患者送醫時雖然意識清楚，但血壓持續下降且腹部劇痛，手術中發現小腸多處破裂、缺血變色且腹腔嚴重出血，歷經4小時緊急輸血與重建縫合，才保住性命，但術後小腸僅剩原本長度的3分之2；另一名53歲男子則是酒後騎車跌倒，起初看似無外傷，隔日酒醒才發現膀胱破了大洞。廖醫師表示，酒駕者在意外發生時，會喪失下意識保護身體核心部位的本能，導致酒駕致死率幾乎是非酒駕事故的5倍。

東基強調，交通事故或許難以完全避免，但酒駕造成的悲劇絕對可以預防，提醒民眾年節聚餐時，應提早安排代駕、叫計程車或由未飲酒的親友接送，千萬不要因為一時的便利或興致，造成終身遺憾。