歡慶廿 西管處展成果

西拉雅管理處歡慶二十週年，歷任處長共同植樹。（西拉雅管理處提供）

記者黃文記∕官田報導

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處於九十四年十一月二十六日成立，今年屆滿二十週年，邀請歷任處長、長官以及志工「回娘家」歡慶生日，並於西拉雅管理處行政園區一樓策劃「仙境之路—二十週年建設成果展」，回望二十年來的建設軌跡和治理成果，見證西拉雅風管處的成長與茁壯。

處慶活動日，第一任處長曾漢洲、第三任處長廖源隆、第四任處長張隆城和第六任處長徐振能專程蒞臨獻上祝福，共同於西拉雅管理處一同種下相思樹；另於現場播映二十週年回顧影片，呈現歷任處長的心路歷程與豐碩的建設成果，喚起甘美的回憶，氣氛溫馨感人。

在過去二十年，西拉雅管理處歷經六位處長的帶領，加上員工與志工的努力付出，提升西拉雅國家風景區的服務品質與觀光量能，讓遊客能夠在獨特的自然景觀與人文風景中自在漫遊，欣賞仙境之美。

西拉雅管理處目前轄區範圍涵蓋台南市與嘉義縣部分地區，共十七個鄉區，合計面積為九萬六千多公頃。西拉雅風管處成立二十年以來，成立南化遊客中心、中埔遊客中心，完成了從初期奠基到官田行政暨遊客中心的落成啟用，八田與一紀念園區開幕、八田園區珊瑚苑落成，奠定了永續發展的硬體基礎。

在活動方面，創新的西拉雅森活節、熱氣球嘉年華、「環騎5COOL」自行車列活動、關子嶺夏日山車祭、紫斑蝶環境教育等，更透過大西拉雅觀光圈的深化、打響「仙境西拉雅」觀光圈的品牌，並榮獲多項國際獎項的肯定，如有美國旅遊界奧斯卡之稱的「麥哲倫獎(Magellan Awards)」金銀雙料大獎、坎城世界影展最佳旅遊影片及ＡＷＰＡ國際攝錄大賽紀實類，將西拉雅國家風景區帶上國際舞台。

西拉雅管理處官田遊客中心整修後於十一月二十五日重新開放，「仙境之路—二十週年建設成果展」展期自十一月二十六日至明年二月。