歡慶感恩節！星巴克買1送1限時2天 最多可享買二送二

【緯來新聞網】為歡慶感恩節，星巴克宣布於11月27日（星期四）至11月28日（星期五）每日11時至20時，在全台指定門市推出「感恩相聚時刻 好友分享日」限時優惠活動，邀請民眾與摯友共享咖啡時光。

星巴克買1送1限時2天。（圖／翻攝星巴克IG）

活動期間，凡購買兩杯相同容量（大杯含以上）、相同冰熱與口味的指定飲品，其中一杯由星巴克免費招待。每人每次最多可享買二送二優惠，飲品需當場一次領取。



星巴克提醒，此活動不適用於特定門市，包括機場、高鐵站、台鐵車站、休息站、觀光景點等超過50個據點，也不適用於車道服務、外送平台、電話預訂及行動預點服務。完整不適用門市名單可至星巴克官方網站查詢。



活動僅限現場購買，且不適用於雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列、手沖及含酒精飲品。若選擇指定植物奶等升級品項，需另行加價。優惠不得與其他折扣、星禮程點數兌換或其他行銷活動合併使用。星巴克保留隨時修改、暫停或終止活動之權利，相關規定以官網公告為準。

