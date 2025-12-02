歡慶東港建鎮80週年盛典 12月週週有活動

屏東縣東港建鎮八十週年盛典，十二月第一波好康推出王船文化館限量免費入場。

屏東縣東港鎮迎接建鎮八十週年，大鵬灣國家風景區管理處與東港鎮公所攜手推出「東港80．逗陣來玩」活動慶典，邀請全國遊客十二月一起來感受最具東港特色的節慶魅力。

鵬管處表示，歡慶東港建鎮八十週年，整個十二月週週有活動，有運動、文化、音樂、市集、線上互動抽獎及無人機與煙火表演等。

鵬管處首先對外公佈第一個好康，王船文化館即日起至十二月底，非東港地區民眾持身分證，於王船文化館現場報名，可免費兌換入場券，限量五百名，報名成功前一百名可額外獲得東港八十週年祈福御守和明信片；另外在「東港80」活動粉專上還有線上抽盲盒公仔活動。

鵬管處說，這項系列活動以「週週不同亮點」為規劃主軸，每週都能感受到海灣的魅力與驚喜。六至七日有大鵬灣LAVA鐵人三項單車上國道賽事；十三日登場的卡丁車創意服裝比賽，更是全台首度讓卡丁車正式上路的活動，結合創意與速度感，為整體活動增添亮眼焦點。

鵬管處強調，東港八十週年系列活動是一場融合文化、信仰、音樂與美食的多元盛會，無論是遊客還是當地居民，都能在這節慶氛圍中，感受東港的活力與未來的無限可能；詳情請上「東港80」活動官網查詢。