歡慶榮民節表揚新住民幸福家庭 新北榮「蔣公紀念歌」high翻天

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市榮民服務處昨（29）日舉辦慶祝第47屆榮民節大會暨新住民生活家庭表揚活動，邀請轄內中華民國八二三戰役戰友總會等10家退伍軍人社團及轄區榮民(眷)代表等共計80人一同歡慶。大會結束前播放的「總統 蔣公紀念歌」，讓與會的來賓不自覺的大聲歌唱，揮舞著小國旗，氣氛high到最高點。

北榮林振生處長表示，新北市榮服處將秉持者輔導會服務照顧榮民的宗旨「榮民在哪裡，服務到哪裡」，對轄區的所有榮民定期關懷訪視，務使服務照護工作日益完善，也感謝與會退伍軍人社團長期以來的協助，讓輔導會的服務照顧更臻完善。

《圖說》新北市榮服處長林振生(後排右5)與9對幸福家庭共同合照。〈新北榮服處提供〉

此外，他感謝轄內獲頒楷模的張旭光等9位榮民，於退役後仍熱心公益、大力捐輸、照顧榮民及弱勢，回饋鄉里，發揮正向影響力，其精神足為表率；同時也感佩與榮民攜手共度人生的新住民配偶，來臺適應新環境，學習文化的差異性，並與榮民互相照顧，彼此細心呵護。

在榮民林賢鋆及新住民配偶黃汝玲等9對幸福家庭表揚典禮上，看著榮民贈送配偶玫瑰花一束，並互相擁抱表達感謝之意，令在場人員也替這9對佳偶感到歡喜與祝福。

《圖說》新北榮服處長林振生(前排著紅背心)與全體來賓於淡水河前一起開心合照。〈新北榮服處提供〉

當天活動前播放輔導會製作的「戰爭無情‧和平無價:榮民精神的永恆火炬」及財團法人榮民榮眷基金會製作的「微光‧希望」微電影，感念先烈們對日抗戰，為國犧牲奉獻，帶來今日國家的和平與安樂。輔導會及所屬機關將以務實的做事態度，執行服務照顧、就學、就業、就醫、就養及退除給付六大核心工作，讓榮民袍澤有一個安全堅定不變的靠山。

《圖說》與會貴賓高舉國旗，一同歡慶榮民節的到來。〈新北榮服處提供〉

大會結束前播放的「總統 蔣公紀念歌」，讓與會的來賓不自覺的大聲歌唱，揮舞著小國旗，氣氛high到最高點。餐敘時，與會的楷模萬善民表示：「好久沒唱總統 蔣公紀念歌了，我唱得很大聲，覺得內心波濤洶湧，很有感觸。」與會的榮民們皆很感謝榮服處辦理這樣有意義的活動。