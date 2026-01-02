歡慶濕地日10週年 2026全民濕地日系列活動正式起跑





邀全民一同認識及守護濕地

為響應國際濕地保育趨勢並呼應每年2月2日世界濕地日，內政部國家公園署自2017年起持續辦理國內「全民濕地日」活動，透過多元形式推廣濕地保育理念，喚起社會大眾對濕地價值與永續利用的重視。今(2026)年適逢全民濕地日活動邁入第10週年，內政部國家公園署特別假國立臺灣科學教育館，擴大舉辦濕地環境教育市集、濕地攝影展等系列活動，邀請全民、民間組織及企業界共同參與，讓濕地保育理念向下扎根、向外擴散，擴大濕地保育影響力。

內政部國家公園署表示，濕地不僅是重要的生物棲地，更在調節水資源、減緩氣候變遷、維護生物多樣性及提升環境韌性等各面向扮演關鍵角色，截至目前為止共劃設保育有59處重要濕地。因此，特利用全民濕地日環境教育市集系列活動，積極推廣濕地標章、濕地明智利用、環境保育及友善棲地營造等核心理念，並結合地方政府與在地夥伴力量，共同推廣各地濕地友善產業產品、推動濕地保育行動，讓民眾透過實際參與或親子遊戲，深化全民對濕地環境效益與濕地保育政策的認識。

今年的濕地日10週年系列活動以「歡慶10週年，擴大濕地保育影響力」為口號，除辦理全民環境教育市集外，特舉辦「與濕地共生-臺灣濕地映像」攝影比賽，總收件作品數近2,000件，涵蓋各重要濕地之多元意象，獲得攝影愛好者廣大迴響。1月24日活動當天除規劃多元夥伴共同宣示濕地保育行動外，亦辦理濕地表揚大會及濕地經營管理夥伴感謝儀式，同時規劃有濕地小學堂、濕地百匯環境教育市集及多項互動體驗活動、趣味節目演出，另結合濕地攝影比賽頒獎典禮及攝影展開幕，透過影像傳遞台灣各地濕地之美與保育成果。

「2026全民濕地日」子標題為「濕地是自然的AI：未來地球的關鍵拼圖」，以科學轉譯的方式說明濕地如同一座能自我調節與回應環境變化的「生態大腦」，在面對極端氣候衝擊的當下，為地球提供關鍵的自然解方。透過本次全民濕地日活動，期盼讓更多民眾理解濕地所蘊含的多元智慧與價值，並共同承擔守護濕地、守護未來世代生活環境的責任。

內政部國家公園署「全民濕地日」系列活動僅訂於今(115)年1月24日假國立臺灣科學教育館1F半戶外南側舉辦；「與濕地共生-台灣濕地映像攝影展」亦同步於今(115)年1月24日至1月30日假國立臺灣科學教育館B1中廊AB區展出，系列活動內容及議程資訊皆陸續登載於「2026濕地日」官方網站(網址https://wdtw.weebly.com/)，歡迎民眾共襄盛舉！



