歡慶甘藷豐年季 新化果菜市場12/6舉辦「萬人焢窯嘉年華」





由台灣甘藷產業策略聯盟主辦的「2025甘藷豐年季」， 12月6日將於新化區果菜市場盛大登場，由於適逢聯盟成立5週年，特規劃「萬人焢窯嘉年華」、「草地音樂市集」及「頭家萬壽宴」三大亮點活動。市長黃偉哲、農糧署南區分署長賴明陽及產業代表共同邀請民眾，屆時一起來台南吃番薯、看表演、逛市集，體驗一年一度的甘藷盛典。

黃偉哲表示，長久以來甘藷在台灣，不僅在農業經濟以及人民糧食扮演重要角色，更是健康、營養、符合環保的優秀農作物，在加工創新方面展現優秀成果。市府將持續與中央合作推動產業升級，讓台灣的甘藷「頂港有名聲、下港有出名」，要讓台灣年輕一代的朋友知道甘藷的美味，還要讓台灣的甘藷紅到國外去。

今年「萬人焢窯嘉年華」活動結合上千名學童與家庭，從堆窯、生火到烤甘藷，全程實作體驗農村生活智慧。活動所使用的木料與格外甘藷皆為再利用素材，也將挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」世界紀錄，為台南的食農教育與文化能見度再添亮點。

活動當天亦規劃「炭火之舞」，由鳳天神鼓、街舞競賽、歌唱及親子互動等節目熱力演出；草地音樂會則邀請YOYO家族香蕉哥哥、雲朵姐姐帶來親子同樂時間。超過120攤「甘甜好市集」集結全台青農、生鮮蔬果、甘藷加工品與食農文創品牌，同時設置公益健康篩檢，讓民眾邊逛邊認識在地農產。

夜間的「頭家萬壽宴」將席開百桌，邀請超過千名甘藷產業農民與各界貴賓，用甘藷入菜共享成果，象徵台灣農業團結與對農民的敬意。



