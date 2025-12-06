「歡慶移民節」婦幼警多語宣導婦幼保護 強化新住民反詐意識受好評

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市政府以「繽紛臺中 移定幸福」為主題，114年12月6日在臺中市新住民藝文中心前廣場盛大舉辦移民節慶祝活動。活動現場集結來自多國的新住民家庭，共同展現台灣多元文化魅力。臺中市政府警察局婦幼警察隊也特別進駐設攤，推出「保護婦幼安全宣導攤位」，以多語服務及淺顯易懂的示例，加強新住民及民眾的婦幼安全與反詐騙意識。

婦幼警於移民節慶祝活動現場設置「保護婦幼安全宣導」攤位，向新住民家庭與民眾介紹婦幼安全觀念及新興詐騙手法。(圖／記者澄石翻攝)

婦幼警察隊表示，移民節匯聚大量新住民家庭，是推廣婦幼法令及安全觀念的最佳時機。宣導攤位提供多國語言版本的家庭暴力與性侵害防治資料，包括中文版、英文版、柬文、越文、印尼文及泰文等，協助新住民更容易理解相關法令、求助管道及自我保護常識。許多新住民朋友在閱讀後表示，平日因語言隔閡，對相關規範較陌生，本次宣導讓他們感到更安心、更有依靠。

除了婦幼安全法令資訊，婦幼隊也藉機宣導近期常見詐騙手法，包括假交友投資詐財、假冒檢警詐騙、網路購物詐欺等，多以生活化案例搭配示範講解，使新住民能快速掌握犯罪手法並提升警覺。攤位吸引不少路過民眾駐足聆聽，使宣導效益擴大至更廣泛的社群族群。

現場還安排「婦幼安全闖關活動」，民眾只要完成指定關卡或加入婦幼隊臉書按讚分享，即可獲得動物造型小毛巾、杯墊等精美宣導品。活動氛圍熱鬧溫馨，不少親子家庭也一起參與，寓教於樂的宣導方式廣受好評。

婦幼警察隊強調，移民節除了展現文化多樣性，更象徵臺灣社會的包容與連結。警方希望透過輕鬆易懂的方式，讓更多新住民了解保障自身權益的資源，並掌握防詐與自我保護觀念。同時，婦幼隊將持續與政府單位、社福團體及民間組織保持合作，深化跨領域的婦幼保護網絡，共同打造婦幼安全、社區安心的新住民友善城市。

