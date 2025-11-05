圖說: 歡慶純正德系OPEL回歸台灣感恩三週年，歐吉汽車隆重舉行三週年感恩祭

【記者羅伯特/台北報導】

2025年對OPEL台灣總代理歐吉汽車而言，是個非常特殊的一年，這年意味著德國百年汽車品牌OPEL導入台灣市場的第三週年。除了成功讓消費者重新認識OPEL這個充滿「德國智駕」的品牌，歐吉汽車也特別感謝各位「閃電迷」的一路支持與信任。為此，歐吉汽車特別舉辦「歐吉汽車導入Opel三週年感謝祭」，以實際行動回饋車主與消費者，並宣誓OPEL將持續深耕台灣市場的決心。除了今年導入的OPEL COMBO外，2026年也計畫導入多種新車款。

每位OPEL「閃電迷」對台灣總代理 歐吉汽車而言，都珍貴無比。此次「歐吉汽車導入Opel三週年感謝祭」，除了舉辦「iPhone17 與精品多重送」的抽獎活動、推出讓客戶有感的新車購車禮包以及試駕好禮、現有車主保養與維修的優惠專案，還有年底即將舉辦的「OPEL感恩聖誕家庭日」活動。讓各位「閃電迷」或即將成為「閃電迷」的顧客，與歐吉汽車拉近距離，讓每一位支持者都能感受到品牌的誠意與溫度。

德藝狂歡 – OPEL三週年感恩祭

OPEL試乘體驗活動: 即日起至2/13/2026止，凡參與試駕OPEL全車系並留下聯絡資訊的顧客，即贈送家樂福100元禮卷 (送完為止)，送完為止。

OPEL好禮多重送抽獎活動: 即日起至2/13/2026止，凡入主OPEL全車系，即可參與抽獎，有機會獲得iPhone 17 (一名) 和 OPEL精品品牌禮包 (三名)，得獎名單將於2/26/2026公佈於OPEL官方臉書上。

「Mokka、Grandland」優惠: 即日起至2/13/2026止，凡入主Grandland & Mokka，皆可享有60萬36期低月付零利率並加贈價值9,900的Dyson手持車用吸塵器。

「OPEL愛地球、減碳排」活動: 即日起至11/27/2025止，凡入主Mokka Electric電動車，皆可享有60萬36期低月付零利率並加贈50,000充電金與價值9,900的Dyson手持車用吸塵器，除了讓OPEL車主省荷包外，並在盡情享受德系新潮流的同時，也能珍愛我們唯一的地球。

「Combo」優惠: 即日起至2/13/2026止，凡入主Combo，皆可享有60萬36期低月付零利率並加贈5年15萬公里延長保固與價值9,900的Dyson手持車用吸塵器，讓OPEL車主/企業主皆能享有OPEL品質的可靠性以及感受歐吉汽車在地深耕，永續經營的願景。

「OPEL車主馬年安心遊」活動: 即日起至2/13/2026止，凡OPEL車主，皆可享有保養/維修零件9折、更換汽車電瓶7,000起，輪胎每條4,000起，讓車主過年安心出遊，體驗OPEL無微不至的照顧。

「OPEL感恩聖誕家庭日」活動: OPEL台灣總代理 歐吉汽車誠摯邀請OPEL車主以及想更加認識OPEL的非車主，參加歐吉汽車年底舉辦的家庭日、試駕活動，體驗「德國新潮流」、「德國工藝」、「德國智造」的魅力。活動內容將於OPEL官方網站以及臉書公告，名額有限，報名從速。

OPEL導入三週年感恩特惠，全車系享有60萬36期低月付零利率方案與價值9,900的Dyson手持車用吸塵器，Combo另獨享5年/150,000 KM延長保固，Mokka Electric 電動車另獨享50,000充電金，OPEL台灣總代理 歐吉汽車歡慶OPEL導入三週年，特別推出三週年感恩特惠專案。2026年春節前入主全車系，可享有60萬36期低月付零利率專案、Dyson手持車用吸塵器以及其他多項優惠。

OPEL台灣總代理歐吉汽車誠摯邀請所有喜愛OPEL的車迷朋友們親臨現場體驗試乘，欲了解更多OPEL展示中心、品牌體驗館及活動相關資訊，請洽OPEL Taiwan FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/opelTaiwan和OPEL官方網站：https://www.opel.tw；或洽雲端銷售顧問：https://reurl.cc/zDezpy 即時諮詢車價、優惠方案或商談購車條件；抑或致電試駕預約專線：0800-828-880，將由客服人員安排專屬試駕時段。