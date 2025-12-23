歡慶聖誕節！超商濃萃咖啡12杯480元 優惠一次看
聖誕節即將到來，超商推出一系列優惠，其中7-11CITY CAFE大杯濃萃美式/拿鐵任選12杯480元，風味指定熱飲任選12杯520元。85度C今天(24日) 大杯咖啡系列「第二杯30元」。
星巴克
星巴克與foodpanda12月外送合作活動，2025/12/16(二)-12/25(四)活動期間點購大杯(含)以上薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、焦糖奶香星享那堤，享第二杯半價。2025/12/16(二)-12/25(四)，活動期間點購熱那堤隨行外帶盒組、咖啡隨行外帶盒組，享85折優惠。
7-11
12/23~12/31限時9天，CITY CAFE和CITY TEA 指定品項12杯超值暖心優惠價！包括大杯濃萃美式/拿鐵任選12杯480元，青梅冰茶/一顆檸檬紅茶、青茶任選12杯480元，風味指定熱飲任選12杯520元，西西里風檸檬(氣泡)咖啡任選12杯670元，琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選12杯480元。
12/20~12/24限時5天，好時經典可可(冰/熱)任選6杯300元，CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵/黃金榛果太妃風味拿鐵任選6杯300元，CITY TEA香鑽水果茶任選6杯280元，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵任選6杯290元，CITY PEARL珍珠咖啡歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶任選6杯300元。
冬至到了，7-ELEVEN黑金燒仙草暖心回歸，大杯售價75元。
OPENPOINT行動隨時取 12/15~2026/1/31購買指定咖啡轉贈給朋友，就可獲得中杯精品拿鐵買1送1。
不可思議咖啡7歲了，12/10–2026/1/6全品項飲品第2杯7折(以價低者折，折扣後金額以系統計算為準)；幸福拉花限時免費體驗(限熱拿鐵系列)。
12/10~12/30買CITY PRIMA精品咖啡大杯任2杯+9元送聯名飛機造型杯塞乙個，共有四款機型(A321neo／A330neo／A350-900／A350-1000 )，款式隨機，限量 20 萬個贈完為止。
全家
Let's Café x VOLVO聖誕限定「聖誕棉花糖巧克力」，114/12/10-115/1/6全家實體店舖購買【棉花糖巧克力飲】，得VOLVO MILU造型貼紙(2款不挑款，限量10萬份，送完為止)，店舖購買/隨買兌換。Let's Café現調飲品抽VOLVO購車5萬優惠券，購買【棉花糖巧克力飲】再多抽1次。
即日起至2026/1/6，Let's Tea芝麻糊糊特價59元。
天天到全家LINE官方帳號抽扭蛋，抽限量Let's Tea、Let's Café優惠券！Let's Café棉花糖巧克力飲，LINE遊戲限定優惠59元
Let's Tea唐寧伯爵醇奶茶大杯熱原價65元，LINE遊戲限定優惠39元。唐寧伯爵茶大杯熱原價55元，LINE遊戲限定優惠29元。
Let's Tea芝麻糊糊，LINE遊戲限定優惠19元。
普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。
OKmart
即日起至1/7任選2杯99元，黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶／黑糖薑茶）、OKCAFE 風味拿鐵系列（錫蘭紅茶／靜岡抹茶／焙茶風味）。
85度C
12/24(三) 大杯咖啡系列「第二杯30元」，限同品項/不含鉑金咖啡品項/限現購現取每人限購3組；12/19(五)~12/25(四)指定長條蛋糕任選2入359元，包括招牌拿破崙/黑芝麻乳酪蛋糕捲/法式草莓捲/慢熟千層蛋糕；12/24(三) 麵包全品項第二件半價「麵包坊限定」。
