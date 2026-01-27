歡慶臺南年 新化年貨大街造勢

南市長黃偉哲、副秘書長林榮川、經發局長張婷媛及立委、議員邀大家到新化老街及大目降廣場周邊逛新化年貨大街。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、副秘書長林榮川、經發局長張婷媛及立委、議員邀大家到新化老街及大目降廣場周邊逛新化年貨大街。（記者李嘉祥攝）

年關將近，「二零二六歡慶臺南年－新化年貨大街」即將開跑，廿七日並於市府舉行造勢會，市長黃偉哲、副秘書長林榮川、經濟發展局長張婷媛及立委、議員邀大家二月十至十五日到新化老街及大目降廣場周邊逛新化年貨大街，看節目、買年貨、抽大獎，迎接嶄新金馬年。

市長黃偉哲表示，新化年貨大街歷史最悠久，不僅有傳統特色，每年持續推出新活動，獎品獎項也越來越多；今年首度與臺南購物節結合，消費除可抽年貨大街獎品，還能參加購物節抽獎，如店家有開立統一發票，等於有三重中獎機會，且周邊還有新化有臺灣第一個水庫－虎頭埤水庫、全台最美的新化果菜市場與新化老街，好玩又好逛。

廣告 廣告

張婷媛局長說明今年新化年貨大街以「金馬迎春GO新化」為主題，並邀金曲歌王施文彬與四十多組在地及全台知名藝人帶來多元音樂與表演，從白天熱鬧到夜晚；現場設置十米高的「菜奇鴨」及二米高的「夜奇鴨」夜光充氣偶，打造年貨大街打卡地標，搭配年節光環境布置，定時定點降下象徵瑞雪兆豐年的「新春初雪」。

張婷媛局長指出，今年新化年貨大街預計招募一百五十家美食及年貨業者，並結合知名文創市集，營業時間延長至晚間九點，讓更多民眾悠閒感受新化夜晚年節魅力；活動期間也加強管理與稽查，維護食品安全與環境整潔，周邊也進行道路管制及協調學校等提供四百餘席停車空間，讓民眾安心採買年貨，也鼓勵多搭乘大眾運輸及使用綠色運具，詳細資訊可上經發局官網查詢。