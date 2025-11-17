歡慶臺大金山分院院慶 肝基會提供免費保肝抽血篩檢

臺大醫院金山分院15周年院慶，肝基會也為40位北海岸民眾提供免費抽血肝病篩檢。(圖：臺大醫院金山分院臉書)

台大醫院金山分院於17日舉行慶祝臺大醫院130週年院慶，暨台大金山分院改制15週年院慶活動，肝病防治學術基金會也特別為北海岸四區民眾提供免費保肝抽血篩檢，40個名額秒殺額滿，肝基會也藉此向當地民眾宣導肝病防治相關衛教知識。

前衛福部部長邱泰源教授也出席了這次院慶活動，邱前部長曾任金山衛生所主任，對金山地區的醫療高度關心，他肯定對台大金山分院15年來在北海岸服務偏鄉的卓越貢獻。台大金山分院院長蔡兆勳則表示，台大金山分院長照及醫療大樓新建工程已完成招標，希望明年5月順利動工，這是台大金山分院未來發展的重要里程碑，金山分院將秉持臺大醫院「健康至上、生命無價」的核心價值，為在地民眾提供最優質的醫療保健，持續守護北海岸偏鄉民眾的健康。

這次為北海岸四區民眾，提供免費保肝抽血篩檢的肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師表示：台灣成年人每年仍有約有7,000多人死於肝癌，約5,000多人死於肝硬化，肝病定期抽血篩檢及腹部超音波檢查是相當重要的。肝病防治學術基金會曾於民國100年7月及104年10-11月與台大金山分院攜手合作辦理免費保肝抽血篩檢及腹部超音波檢查，共執行腹部超音波186人(轉診2位)及2次抽血活動篩檢3,485人，其中B肝帶原人數453人，帶原率約12.99％，C肝帶原人數76人，帶原率約 2.18％。今天適逢台大金山分院15週年院慶，肝病防治學術基金會特別再為北海岸四區民眾提供免費保肝抽血篩檢。肝基會近年一直大力推動的全民腹部超音波檢查，B、C 肝炎帶原者應定期追蹤，每半年做一次腹部超音波，建議40歲以上民眾每年都要做一次腹部超音波，早發現，早治療，希望大家都能把握機會清楚瞭解自己的肝臟是否健康！

本次院慶開幕典禮，在門診報到系統捐贈儀式中畫下句點，另外為期一週的院慶週系列活動，內容除了免費肝炎及肝癌抽血檢查外、還有健康小站、音樂饗宴及北海藝廊展出，希望推廣健康知識，提升民眾對疾病預防的認識，活動時間自11月17日至20日，歡迎有興趣的民眾踴躍前往參加。