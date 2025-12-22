歡慶蘭燈爵士團成軍周年「宜蘭聖誕搖擺派對」用爵士樂點亮冬夜
【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭首支爵士大樂團「蘭燈爵士樂團」聖誕節前夕在宜蘭演藝廳舉辦成軍滿周年的年度音樂會「宜蘭聖誕搖擺派對」，在滿場觀眾的熱烈掌聲中圓滿落幕，由國內外知名爵士音樂家魏廣晧領軍，帶領 27 位團員組成的大編制爵士樂團，以及特別嘉賓「台灣鼓王」黃瑞豐，帶來多首經典且充滿節慶氛圍的爵士曲目，為宜蘭鄉親打造一場最 chill、最暖心的爵士饗宴。
音樂會當晚亮點十足，除了蘭燈爵士團展現大樂團（Big Band）氣勢磅礡、層次分明的合奏默契外，隨著五位主唱輪番登台，更在厚實的樂聲中，注入了豐富的人聲色彩，而在魏廣晧老師風趣幽默的串場，以及傳奇鼓王黃瑞豐的加入，更成了貫穿整場演出的靈魂人物，演出最高潮莫過於安可環節，高齡77歲的鼓王黃瑞豐依然活力滿點，與年輕一輩同台「尬鼓」對決，強大的節奏張力震懾全場，觀眾們的掌聲和尖叫聲不斷，徹底打破了音樂會必須正襟危坐的刻板印象。
▲宜蘭聖誕搖擺派對兩大靈魂人物，左為黃瑞豐、右為魏廣晧。
由宜蘭縣林孝信文化基金會與魏廣晧共同打造的「蘭燈爵士樂團」，集結宜蘭在地的音樂老師、學生與各行各業的音樂愛好者，這一年來，樂團固定在「蘭燈空間」進行紮實團練，逐步培養整體演奏實力與團隊默契，也在宜蘭建立起穩定運作的爵士大樂團平台，團員們在演奏成熟度與舞台表現上皆展現顯著成長。呈現出社區型爵士樂團少見的專業度與凝聚力。
多次參與樂團活動的黃瑞豐老師表示：「很感謝基金會和魏廣晧老師邀請，看著這個團從無到有，將不同背景、層次的樂手凝聚在一起，一步步累積成形的力量，真的讓人很感動！」他也強調，樂團的成立與茁壯，極需各方的支持與協助，「基金會願意提供這樣的空間，把在地音樂人的力量聚攏起來，這對宜蘭音樂發展來說非常難得。我也由衷期待這群樂手能持續邁向成熟，走得更長、更遠。」
▲高齡77歲的鼓王黃瑞豐，台上依然玩心十足。
藝術總監魏廣晧表示，團員背景的多元性，也讓這個樂團的樣貌顯得格外特別，團內不乏全家投入的例子，「像是資深鍵盤手許聰義、北藝大首席女高音吳青，便帶著年僅 13 歲、負責小號演奏的孩子許樂一同參與，許樂也是目前全團最年輕的成員，還有我目前在任教的東華大學，也有許多來自宜蘭的學生，在得知家鄉成立爵士大樂團後，紛紛主動回鄉加入，讓這個樂團逐漸形成『傳承』的獨特樣貌，由較資深、教師級的樂手帶領學生世代，透過一次次團練與演出累積實力。」
魏廣晧進一步指出，目前樂團規模已成長至 27 人以上，除了定期的團練，也接連邀請日本爵士大師原朋直、金曲鋼琴家許郁瑛等專業音樂家開設大師班，藉此拓展團員的音樂視野。經過一整年穩定訓練與舞台實戰的洗禮，團員們在演奏與舞台掌控力上都有了顯著進步，「基金會扮演了很重要的號召角色，讓大家有機會真正理解爵士樂的演奏方式、歷史與樂理，更重要的是，在這裡可以很開心地玩音樂，接下來也期盼透過爵士樂凝聚更多人來參與，讓爵士樂在宜蘭這片土地持續生根、發芽！」
▲蘭燈爵士樂團全體團員會後與基金會林純美總執行長（中）合影。
除了團內培育，林孝信文化基金會也持續向下扎根推廣爵士文化，安排爵士團走入蘭陽女中、宜蘭高中、羅東高中等校園舉辦講唱會，為學生帶來多元音樂的全新體驗；自六月起在蘭燈空間推出的【蘭燈爵士沙龍講座】，以輕鬆親民的方式，引領民眾從歷史、風格到文化面向認識爵士；而由鼓王黃瑞豐與蘭燈爵士團共同打造的【蘭燈 Jazz Club】，也讓宜蘭原本靜謐的夜晚，有了能聽音樂、相聚交流的歡愉去處，為城市注入夜間藝文能量。
林孝信文化基金會長期致力於家鄉文化的推廣，透過支持蘭燈爵士樂團，逐步帶動宜蘭學習與欣賞爵士樂的風氣。基金會表示，未來將持續透過樂團演出、講座與教育推廣，深化社區文化能量，讓「聽爵士、懂爵士」不只是口號，而能成為宜蘭人日常生活的一部分。(照片記者林明益翻攝)
