歡慶警察節 鹿港警友辦事處慰勉同仁表達感謝之意

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分局長戴志龍表示，警察工作全年無休，感謝每位同仁長期堅守崗位、默默守護地方治安與交通安全。（圖：分局提供）

▲分局長戴志龍表示，警察工作全年無休，感謝每位同仁長期堅守崗位、默默守護地方治安與交通安全。（圖：分局提供）

警察節將至，為感謝第一線員警全年無休守護轄區治安與交通秩序的辛勞付出，鹿港警友辦事處主任粘安溪今（十二）日特別前往鹿港警分局，代表警友辦事處致贈禮券並表達誠摯敬意，為默默奉獻的員警們加油打氣。

粘安溪主任表示，警察同仁維護治安與交通安全不分晝夜，警察節對多數員警而言仍是辛勤工作的一天，警友會盼能以實際行動，親手將心意送到員警手中，感謝他們為治安的無私奉獻，並給予最即時的鼓勵與支持。

鹿港分局分局長戴志龍表示，警察工作全年無休，感謝每位同仁長期堅守崗位、默默守護地方治安與交通安全。警察節除了表揚績優同仁，更希望讓每位夥伴感受到自己的付出被看見、努力被肯定，同時也感謝警友辦事處及地方公益人士長期支持警政工作，成為警察最堅實的後盾。