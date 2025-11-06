歡慶豬肉解封 劉世芳帶頭大啖刈包力挺國產豬

因非洲豬瘟疫情未出現擴散跡象，自今天(6日)中午開始恢復活豬運輸。行政院長卓榮泰在行政院會中表示，國人可安心選購豬肉，並呼籲全民以實際行動支持國產豬肉。內政部長劉世芳今天下午主持部務會議會後記者會時也響應卓揆的呼籲，請部內公務人員一起吃刈包，身體力行支持本土養豬業。

劉世芳說：『(原音)豬肉解封！我們現在為了希望大家可以...第一個迎接新的豬肉解封的時代，所以，我請我們的替代役的同仁還有包括我們次長、司長跟署長還有我們消防同仁一起吃刈包，讓大家看一下，這是真的豬肉，不是假的，請大家看一下，刈包的台語叫「虎咬豬」，我們跟所有養豬的人一樣，對台灣的養豬產業很有信心，所以請大家多吃國產豬。』